Неделя будет очень неприятной: астролог назвал самые опасные даты и регионы Украины

Война в Украине / pixabay

Украинцев предупредили о новых ракетных ударах России. Как говорит астролог Алексей Кириченко, эта неделя будет напряженной.

"В конце ноября актуальны знаки зодиака Стрелец и Рыбы. В них много планет. Рыбы связаны с неопределенностью, с войной, которая будет в регионе моря или реки проходит. А знак Стрелец, в данном случае, связан с "наполеоновскими" планами", - говорит астролог.

Пока Луна не войдет в Овен, а войдет она в пятницу 2 декабря, война больше будет показывать окончания старых процессов, отмечает он.

"Уже с пятницы начнутся новые процессы на войне. В начале недели луна будет находиться в Водолее. Этот знак зодиака дружественный. Это значит - что вместе бить хорошо врага", - говорит астролог.

По словам Алексея Кириченко, в конце недели Луна будет в Овне, который означает идти в перед.

"Пятница, суббота, воскресенье будут очень активные, как на войне, так и в жизни. Возможны военные операции. В районе 1 декабря будут наработаны аспекты. Скорее всего тяжесть в войне связаны с территориями, которые ближе к морю. Самые тяжелые дни в войне будут до 8 декабря, это полная луна на Марсе, а Марс - планета войны", - сказал астролог.

Гороскоп на неделю по дням

Понедельник 28 ноября вечер и до утра вторника 29 ноября, возможны отключения эклектик и бомбардировки.

В среду могут быть проблемы дезориентации и иллюзии.

В четверг, 1 декабря, возможна эскалация войны в районе моря или реки.

В пятницу, 2 декабря, день новых начинаний.

В субботу будет очень активным днем, а воскресенье будет очень непростым. На выходных нужно активно работать.

"Эта неделя, с военной точки зрения, может быть более активной. Ускорение ситуации будут в первой половине декабря. Наиболее важные события на войне будут в конце ноября и начале декабря. Возможен прорыв в районе Запорожской области", - сказал астролог.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Гороскоп для Украины

Ранее астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы. И Украина должна будет одерживать победы за победой. Более того, Росс считает, что капитуляция страны-агрессора не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения полуострова Крым под контроль Украины ждать осталось недолго. По его прогнозу, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

Читайте также: