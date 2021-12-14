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Неизвестная болезнь забрала почти сотню жизней в Африке: ВОЗ сообщает первые подробности

14 декабря 2021, 18:23
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Туда уже направлена целевая группа для проведения экстренного исследования.

В Южном Судане беженцами стали более 355 000 человек
В Судане зафиксировали десятки смертей от неизвестной болезни / Reuters

На востоке Южного Судана по меньшей мере 89 человек умерли за последние несколько недель от неизвестной болезни.

ВОЗ направила в соответствующий регион целевую группу для проведения экстренного исследования, пишет ВВС.

По информации СМИ, эпицентром заболевания стал административный округ Фангак в штате Джонглий. Он, в частности, недавно сильно пострадал от крупнейшего за последние 60 лет наводнения.

"Мы решили отправить группу быстрого реагирования, чтобы оценить и расследовать возможные риски. Также члены группы смогут собрать образцы у больных людей", - заявила представитель ВОЗ Шейла Байя.

Читайте такжеВ США спустя 20 лет исследований начнут испытания вакцины против болезни АльцгеймераВместе с тем местные власти предполагали, что вероятной причиной смертей жителей является холера, однако, проведя тестирование, был выявлен отрицательный результат.

Ранее руководитель отдела новых болезней Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила о том, что мир уже в ближайшее время столкнется с "цунами" заражений коронавирусом COVID-19 – причем одновременно и штаммом "Дельта", и штаммом "Омикрон".

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Автор: Сергей Кущ
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ВОЗ Южная Африка
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