"Нельзя издеваться над мертвыми": Арестович просит прекратить перекладывать трупы российских солдат

По словам Арестовича, "для участия в таком "веселье" человеку нужны две причины".

Арестович / УНИАН, Минобороны РФ

Советник Офиса президента Алексей Арестович призвал всех украинцев не "выкладывать" фото из "тел мертвых" оккупантов в соцсетях.

"Я вам один умный вещь скажу, а вы, пожалуйста, обидьтесь. Это важно, чтобы вы обиделись, тогда у вас появляется шанс. Шанс задуматься. Я по поводу шрифта из мертвых и весёлой волне, которая прокатилась сетями и в которой многие из нас приняли участие", - написал Арестович в соцсети.

Политик добавил, что украинцы даже представить себе не могут, что намотали себе на голову этим "весельем".

"Нельзя издеваться над мертвыми. Ни в каком варианте. Я уже пропускаю "мы же европейская армия европейской страны", я пропускаю "реакцию Запада", но я ещё хочу спасти ваши личные собственные души. Карма на войне очень плотная", - заявил Арестович.

Он также добавил, что "взыскивать" будет не "условный" президент России Владимир Путин, а Бог.

"С тех, для кого картинки из трупов приемлемо и добродетельно взыскивает не условный Путин и не шокированные религиозные республиканцы, а Господь лично", - пишет советник Офиса президента.

По словам Арестовича, "для участия в таком "веселье" человеку нужны две причины":

степень озверения;

желание разделить с толпой удовольствие.

"Все это — признаки личной слабости и глупости. Попытка уровняться в степени озверения с врагами — означает проигрыш врагам. Г-глупость. Неспособность удержаться от того, чтобы разделить настроения толпы — означает С-слабость. На войне умирают всякие", - продолжил советник ОП своеобразную "проповедь".

Арестович также отметил, что "слабые и глупые умирают почти гарантированно, даже если остаются жить".

"Умер в 30, похоронили в восемьдесят". Не хочешь рыть окоп — смерть. Ленишься наблюдать — смерть. Плодишь фигню (ред.) — см*рть", — написал Алексей Арестович.

Он подчеркнул, что "все старые солдаты знают — издеваться над мертвыми — умереть". И, добавил Арестович, - "умереть плохо".

"Но физическая смерть еще ничего. Смерть заживо — вот истинный подарок слабым и глупым. Пытаясь "победить" уже погибших врагов, вы умираете заживо и убиваете ещё живущих своих. Не спрашивайте потом — по ком звонит колокольчик на Ютубе. Он звонит по вам", - подытожил он.

Тренд в соцсетях

Отметим, в соцсетях распространилась фейковая новость о том, что ВСУ в день рождения борца за Независимость Украины в XX веке Степана Бандеры якобы "выложили поздравления телами" ликвидированных российских оккупантов Украине.

Война в Украине

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 10 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города. По его словам, Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. Из-за этого российские оккупанты не отступают из города.

Как отметил советник Офиса президента Алексей Арестович, армия Украины наносит серьезный ущерб войскам России под Бахмутом Донецкой области. Арестович утверждает, что с севера пытаются продвигаться кадыровцы из полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

Недавно в Минобороны Великобритании заявили, что новые успехи оккупантов в районе Бахмута Донецкой области в ближайшее время маловероятны, при этом самые интенсивные бои уже позади. Примерно в середине декабря российские военные и наемники из ЧВК Вагнера усилили количество пехотных атак на позиции вокруг города, но пехоте оказывали очень незначительную поддержку.

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