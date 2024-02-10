Немецкие генералы тайно посетили Киев в день отставки Залужного - Bild

В Украину приехали генерал-майор Кристиан Фройдинг и генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер.

https://glavred.info/ukraine/nemeckie-generaly-tayno-posetili-kiev-v-den-otstavki-zaluzhnogo-bild-10540580.html Ссылка скопирована

Генералы прибыли в Киев тайно по приглашению Валерия Залужного / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua, facebook.com/rustemumerov.ua

В четверг, 8 февраля, в одной из гостиниц Киева заметили высокопоставленных генералов Германии. В этот день президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Как пишет Bild со ссылкой на Минобороны Германии, в Украине находятся генерал-майор Кристиан Фройдинг и генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер.

Кристиан Фройдинг возглавляет рабочую группу по координации помощи Украине при Минобороны Германии. Карстен Бройер – один из главных военачальников ФРГ и доверенное лицо министра обороны.

видео дня

"Они прибыли в Киев тайно по приглашению главкома ВСУ Валерия Залужного. Однако в четверг днем Владимир Зеленский отправил его в отставку", — отмечает издание.

В немецком Минобороны заявили, что целью визита был "дальнейший обмен информацией о текущих оборонных нуждах и будущих военных вызовах".

Как пишет обозреватель Bild Хаген Мейр, визит может ускорить переговоры по военному сотрудничеству между Берлином и Киевом.

Немецкая газета Welt am Sonntag 10 февраля опубликовала интервью с Карстеном Бройером, который заявил, что армия Германии должна быть готова к войне уже через пять лет.

"Для этого прежде всего нужно такое намерение. Я вижу его у Путина, судя по тому, что он говорит и пишет, а также по его действиям в Украине. <...> Мы видели, что решением Госдумы Россия перешла на военную экономику. Так что их потенциал сейчас растёт", — сказал Бройер о возможном конфликте России с НАТО.

Отметим, 9 февраля министр обороны Рустем Умеров сообщил, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с генералом Бройером. По его словам, Сырский рассказал ему о ситуации на фронте и обсудил потребности ВСУ в вооружении, боеприпасах, системах противовоздушной обороны.

Карстен Бройер и Кристиан Фройдинг на встрече с Умеровым и Сырским / Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Увольнение Валерия Залужного

Вечером 8 февраля стало известно, что главком ВСУ Валерий Залужный уходит в отставку.

Решение президента Владимира Зеленского о снятии Валерия Залужного с должности Главнокомандующего обусловлено необходимостью пересмотра тактики действий, заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Издание Politico писало о том, что Валерий Залужный отказался выполнять рекомендации советников США по летнему наступлению против оккупантов. Именно это и было одной из причин его отставки.

В Вашингтоне отреагировали на увольнение Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Как отметил представитель Совета по нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге 8 февраля, США "будут работать с любым, кто стоит во главе (украинской) армии".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.