Немецкие генералы тайно посетили Киев в день отставки Залужного - Bild

В четверг, 8 февраля, в одной из гостиниц Киева заметили высокопоставленных генералов Германии. В этот день президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Как пишет Bild со ссылкой на Минобороны Германии, в Украине находятся генерал-майор Кристиан Фройдинг и генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер.
Кристиан Фройдинг возглавляет рабочую группу по координации помощи Украине при Минобороны Германии. Карстен Бройер – один из главных военачальников ФРГ и доверенное лицо министра обороны.
"Они прибыли в Киев тайно по приглашению главкома ВСУ Валерия Залужного. Однако в четверг днем Владимир Зеленский отправил его в отставку", — отмечает издание.
В немецком Минобороны заявили, что целью визита был "дальнейший обмен информацией о текущих оборонных нуждах и будущих военных вызовах".
Как пишет обозреватель Bild Хаген Мейр, визит может ускорить переговоры по военному сотрудничеству между Берлином и Киевом.
Немецкая газета Welt am Sonntag 10 февраля опубликовала интервью с Карстеном Бройером, который заявил, что армия Германии должна быть готова к войне уже через пять лет.
"Для этого прежде всего нужно такое намерение. Я вижу его у Путина, судя по тому, что он говорит и пишет, а также по его действиям в Украине. <...> Мы видели, что решением Госдумы Россия перешла на военную экономику. Так что их потенциал сейчас растёт", — сказал Бройер о возможном конфликте России с НАТО.
Отметим, 9 февраля министр обороны Рустем Умеров сообщил, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с генералом Бройером. По его словам, Сырский рассказал ему о ситуации на фронте и обсудил потребности ВСУ в вооружении, боеприпасах, системах противовоздушной обороны.
Увольнение Валерия Залужного
Вечером 8 февраля стало известно, что главком ВСУ Валерий Залужный уходит в отставку.
Решение президента Владимира Зеленского о снятии Валерия Залужного с должности Главнокомандующего обусловлено необходимостью пересмотра тактики действий, заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.
Издание Politico писало о том, что Валерий Залужный отказался выполнять рекомендации советников США по летнему наступлению против оккупантов. Именно это и было одной из причин его отставки.
В Вашингтоне отреагировали на увольнение Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Как отметил представитель Совета по нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге 8 февраля, США "будут работать с любым, кто стоит во главе (украинской) армии".
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