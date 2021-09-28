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"Немножко больные": Усик рассказал, как оценивает тех, кто ругает украинских спортсменов за фото с россиянами

28 сентября 2021, 14:45
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По мнению боксера Александра Усика, люди в Украине сейчас заражены хайпом, хотят, чтобы о них говорили, чтобы о них слышали и потому ругают спортсменов.

Усик
Александр Усик / УНИАН

Украинский боксер Александр Усик, недавно ставший чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBA, WBO, IBF и IBO, дал большую пресс-конференцию в Киеве. Видеозапись выступления была опубликована на YouTube.

"Если бы украинская власть этого хотела, она бы нашла возможность показать. Если бы я работал в этой сфере, я бы сказал, что было с трансляцией. Я вообще считаю, что частные спортивные мероприятия, они не относятся к государству. Но, может быть, если какие-то представители власти ну прям очень сильно любили это и хотели бы это как-то показывать, то могли бы как-то это сделать", − именно так отреагировал Усик на отсутствие трансляции его боя с британцем Энтони Джошуа на украинских телеканалах.

Кроме того, Усик весьма обтекаемо ответил на вопрос о том, справедлива ли критика спортсменов за фотографии с представителями Российской Федерации.

"Это хайп. Люди сейчас заражены хайпом, хотят, чтобы о них говорили, чтобы о них слышали. Я понимаю, о чем вы говорите, но я не хочу рекламировать никаким образом этих людей. Немножко больные, что тут делать", − заявил спортсмен.

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Напомним, ранее в ночь с 25 на 26 сентября украинский боксер Александр Усик победил чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBО Энтони Джошуа.

Бой прошел в Лондоне на стадионе клуба Английской Премьер-лиги Тоттенхэм Хотспур.

Усик победил по очкам и завоевал все чемпионские пояса британца - чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBA, WBO, IBF и IBO.

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Александр Усик новости Украины
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