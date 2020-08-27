Несмотря на "красную" зону: в Черновцах разрешили работу школ

Черновцы, школа / Facebook /ЧерновицкаяООШ №4

Несмотря на то, что Черновцы находятся в "красной" зоне по коронавирусу, власти города не только отказались ужесточать карантин, но и разрешили с 1 сентября открыть школы.

Об этом сообщается на официальном сайте городского совета депутатов.

На очередной сессии руководству Управлению образования поручили организовать учебный процесс в школах с 1 сентября ‒ со всеми ограничениями адаптивного карантина.

Сообщается, что школы города будут работать по разным моделям и формам организации учебно-воспитательного процесса — очной форме обучения, дистанционной или смешанной с разделением классов на группы поочередно через день.

Кроме того, в Черновцах с 27 августа возобновили работу детских садов. Однако прием детей туда будет осуществляться исключительно при наличии медицинской справки о состоянии здоровья и отсутствии инфекционных болезней.

По словам представителей Департамента образования Черновцов, тем родителям, которые не захотят вести детей в школу, а перевести их на заочное либо дистанционное обучение, нужно обратиться с соответствующим заявлением в администрацию школы.

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Напомним, ранее заявил руководитель Минздрава Максим Степанов заявлял ‒ в тех регионах, где зафиксирован красный уровень опасности распространения COVID-19, работа школ запрещена.