Нет маски - попробуй оружейной смазки: в Днепре в мужчину выстрелили прямо в супермаркете

Пистолет марки "Флобер" / Информатор

Во вторник, 7 сентября, на улице Тверская в городе Днепр в одном из супермаркетов произошел конфликт между покупателями. Об этом сообщает Информатор. Инцидент произошел около 20:30.

Один мужчина сделал замечание другому за отсутствие защитной медицинской маски на лице (которую положено носить в рамках адаптивного карантина). Далее − перепалка продолжилась на улице, где один мужчина выстрелил во второго из пистолета марки "Флобер".

По информации из собственных источников журналистов, пострадавший получил рану в районе правого глаза. Стрелком оказался 43 летний местный житель. Кроме пистолета марки "Флобер", при себе у него был газовый баллончик и электрошокер. Нападавшего задержали и доставили в отделение полиции.

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Напомним, ранее в Днепропетровской области, в городе Першотравенск, неизвестные злоумышленники расстреляли четверых парней, которые отдыхали в ресторане.

При этом злоумышленники стреляли прямо под камерами видеонаблюдения.

Кроме того, уточняется, что сразу после стрельбы нападавшие скрылись с места инцидента. Пострадавшие получили серьезные ранения, а один из них впал в кому.

Позднее, 28 февраля 2021 года в Днепре произошла стрельба в кафе по улице Высоковольтной, после чего полиция открыла уголовное производство. Неизвестные мужчины, находясь в помещении развлекательного заведения, осуществили несколько выстрелов вверх из пистолета травматического действия. Также неизвестные повредили машину, которая была припаркована возле заведения.