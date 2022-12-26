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"Нет смысла жить": в Польше украинка бросилась под машину, узнав об убийстве дочери оккупантами

26 декабря 2022, 23:00
Бедняжка была в шоковом состоянии, когда узнала о гибели единственной дочери. Она постоянно вырывалась и кричала.
отчаяние
Иллюстративное фото / ua.depositphotos.com

В Польше спасли 42-летнюю украинку, которая бросилась под колеса автомобиля. Женщина потеряла смысл жизни, когда узнала, что россияне убили в Украине ее 20-летнюю дочь. Об этом пишет Se.pl.

По данным польской полиции, во время патрулирования одной из улиц Варшавы правоохранители заметили женщину, которая пыталась броситься под автомобили. К счастью, водители и полиция среагировали вовремя. Патрульные включили маяки, остановили движение и подошли к женщине, чтобы помочь. Однако бедняжка была в шоковом состоянии, она постоянно вырывалась и кричала.

"Мы приняли ее за руку и вывели с дороги, но она все время вырывалась от нас. Когда я услышал, как она кричит на украинском, я сразу подумал, что ее поведение может быть связано с войной. Я не ошибся", - сказал инспектор Гжегож Пищек.

Полиция пыталась пообщаться с женщиной, однако она была в шоке и говорила только на украинском. Тогда ей вызвали медиков и переводчика. После этого стало известно, что 42-летняя женщина – беженка из Украины. Она узнала, что россияне убили ее 20-летнюю дочь и пыталась совершить самоубийство. Женщина убеждала, что теперь ей нет смысла жить.

Ранее Главред сообщал, что в селе Федоровка Лозовской общины Харьковской области в результате взрыва фрагмента российской ракеты погибли супруги с ребенком - 47-летний Александр, его 35-летняя беременная жена Юлия и 4-летняя дочь Варвара.

Также сообщалось, что 16 декабря Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Вследствие этого погибли молодые супруги - Люда и Саша, а их старший сын стал сиротой. Младшего, полуторагодовалого, искали под завалами с самого утра и нашли после полуночи 17 декабря мертвым. Старший брат малыша, который был у бабушки, остался сиротой.

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война в Украине война России и Украины
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