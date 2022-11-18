Расстреляли, а затем взорвали дом с телами: оккупанты безжалостно убили семь человек на Херсонщине

Среди погибших была несовершеннолетняя девушка / Минобороны РФ

Российские захватчики во время оккупации одного из сел Херсонского района расстреляли семерых гражданских лиц, среди которых была несовершеннолетняя девушка. Кроме того, оккупанты взорвали дом вместе с их телами.

Как сообщают в Херсонской областной прокуратуре, правоохранители провели комплексный осмотр места совершения очередного военного преступления российскими оккупантами.

"В апреле 2022 года во время оккупации ВС РФ одного из сел Херсонского района, российские военные расстреляли в доме семерых гражданских лиц. После этого оккупанты взорвали дом с телами расстрелянных людей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в доме находились работники фирмы, что охраняли вблизи села оросительные агрегаты, а также несовершеннолетняя девушка. Девушку родители похоронили на местном кладбище, а остальные погибшие похоронены рядом с местом расстрела.

Досудебное расследование проводится по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством.

Напомним, что российские захватчики убили в Херсонской области мирных супругов фермеров. Тела погибших правоохранители обнаружили в их собственном подвале. Событие произошло еще в августе, когда Херсонщина была под оккупацией.

Также Главред сообщал, что российские оккупанты жестоко убили 56-летнюю бывшую медсестру Татьяну Мудренко из Скадовска Херсонской области. Ее публично повесили из-за того, что она говорила о том, что Скадовск - это Украина.

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