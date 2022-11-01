Душили, били и насиловали: 75-летняя учительница из-под Херсона рассказала о зверствах оккупантов

Российский оккупант выбил женщине два зуба и сломал нос / BBC News

В начале полномасштабного российского вторжения жизнь 75-летней учительницы Людмилы Мымриковой превратилась в настоящий ад. Людмила проживала в селе Миролюбовка, которое расположено недалеко от Херсона, именно этот населенный пункт в марте оккупировали россияне.

Свою историю 75-летняя учительница истории рассказала для BBC News.

Россияне прибыли в Миролюбовку 24 марта. Захватчики терроризировали село, требовали водку и вино, воровали машины и горючее, грабили дома. Они забирали мужчин в мешках на голове, пытали - по крайней мере в одном случае до смерти.

Через месяц оккупации Людмила имела возможность выехать с дочерью Ольгой на территорию, которую контролировали украинцы. Но несмотря на мольбы Ольги, она отказалась переехать в безопасное место, потому что надеялась сохранить свое имущество, а прежде всего собранную ею коллекцию документов об истории своего села и семьи. Когда Ольга и ее близкая подруга, жившая неподалеку, уехали, Людмила осталась одна. Ночь на 13 июля женщина запомнила на всю жизнь.

"В половине одиннадцатого я услышала очень громкий стук в свое окно. Мое тело сжалось. Кто это мог быть? Мое лицо, тело, ноги, руки парализовал страх. Я закрыла все окна, но одно из них было еще немного открыто. Я увидела сквозь него солдата. Я колебалась, пускать ли его. Смогу ли я его чем-нибудь ударить? Смогу ли я с ним справиться?", - рассказывает Людмила.

Когда она открыла дверь, оккупант сразу ударил женщину кулаком по лицу. Выбил женщине два зуба и сломал нос. Людмила была вся в крови. Но захватчик и на этом не остановился: начал бить женщину прикладом автомата в грудь, по голове.

"Я не понимала, что сделала не так. Он ухватил меня за волосы. На кухне было темно, и он цеплялся за мебель, а потом бросил меня на диван и начал душить. После этого я две недели не могла глотнуть воды. Потом он снял с меня одежду и изнасиловал", - вспоминает она.

Кроме того, российский оккупант порезал женщине живот. На теле до сих пор остались глубокие шрамы.

По мнению Людмилы, ее насильник был из сепаратистов, которому было около 60 лет. По ее словам, он уже был у нее дома, воровал дизель, а потом приводил солдат, которые оставались там, пока она не уговорила их уйти.

Насильник требовал табака и бил ее автоматом из-за того, что у нее не было табака. Он открыл огонь, пули летели во все стороны комнаты. Людмила ждала смерти. Она думала о своей семье.

Женщина рассказывает, что он оставался в доме до 05:20 следующего утра. Потом он сказал, что если она расскажет о том, что произошло, он вернется, чтобы убить ее. Она осталась у соседей, объяснив свои травмы тем, что упала в подвал.

Через четыре дня после изнасилования она вместе с другими украинцами смогла добраться до соседнего города, все еще оккупированного русскими, но подальше от нападавшего, а оттуда ей удалось пересечь линию фронта, чтобы вернуться к своей дочери и семье.

Ранее Главред сообщал, что двое российских захватчиков во время оккупации Киевской области избили и изнасиловали беременную женщину. Вследствие этого она на следующий день потеряла ребенка.

Также сообщалось, что украинские военные рассказали о пытках после освобождения из российского плена. Оккупанты кололи украинских военных неизвестным препаратом, насиловали женщин и держали их в нечеловеческих условиях.

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