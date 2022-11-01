УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Душили, били и насиловали: 75-летняя учительница из-под Херсона рассказала о зверствах оккупантов

1 ноября 2022, 21:51

Ночь на 13 июля женщина запомнила на всю жизнь. Когда она открыла дверь, оккупант начал безжалостно избивать бедняжку.

Людмила Мимрикова
Российский оккупант выбил женщине два зуба и сломал нос / BBC News

В начале полномасштабного российского вторжения жизнь 75-летней учительницы Людмилы Мымриковой превратилась в настоящий ад. Людмила проживала в селе Миролюбовка, которое расположено недалеко от Херсона, именно этот населенный пункт в марте оккупировали россияне.

Свою историю 75-летняя учительница истории рассказала для BBC News.

Россияне прибыли в Миролюбовку 24 марта. Захватчики терроризировали село, требовали водку и вино, воровали машины и горючее, грабили дома. Они забирали мужчин в мешках на голове, пытали - по крайней мере в одном случае до смерти.

Через месяц оккупации Людмила имела возможность выехать с дочерью Ольгой на территорию, которую контролировали украинцы. Но несмотря на мольбы Ольги, она отказалась переехать в безопасное место, потому что надеялась сохранить свое имущество, а прежде всего собранную ею коллекцию документов об истории своего села и семьи. Когда Ольга и ее близкая подруга, жившая неподалеку, уехали, Людмила осталась одна. Ночь на 13 июля женщина запомнила на всю жизнь.

"В половине одиннадцатого я услышала очень громкий стук в свое окно. Мое тело сжалось. Кто это мог быть? Мое лицо, тело, ноги, руки парализовал страх. Я закрыла все окна, но одно из них было еще немного открыто. Я увидела сквозь него солдата. Я колебалась, пускать ли его. Смогу ли я его чем-нибудь ударить? Смогу ли я с ним справиться?", - рассказывает Людмила.

Когда она открыла дверь, оккупант сразу ударил женщину кулаком по лицу. Выбил женщине два зуба и сломал нос. Людмила была вся в крови. Но захватчик и на этом не остановился: начал бить женщину прикладом автомата в грудь, по голове.

"Я не понимала, что сделала не так. Он ухватил меня за волосы. На кухне было темно, и он цеплялся за мебель, а потом бросил меня на диван и начал душить. После этого я две недели не могла глотнуть воды. Потом он снял с меня одежду и изнасиловал", - вспоминает она.

Кроме того, российский оккупант порезал женщине живот. На теле до сих пор остались глубокие шрамы.

По мнению Людмилы, ее насильник был из сепаратистов, которому было около 60 лет. По ее словам, он уже был у нее дома, воровал дизель, а потом приводил солдат, которые оставались там, пока она не уговорила их уйти.

Насильник требовал табака и бил ее автоматом из-за того, что у нее не было табака. Он открыл огонь, пули летели во все стороны комнаты. Людмила ждала смерти. Она думала о своей семье.

Женщина рассказывает, что он оставался в доме до 05:20 следующего утра. Потом он сказал, что если она расскажет о том, что произошло, он вернется, чтобы убить ее. Она осталась у соседей, объяснив свои травмы тем, что упала в подвал.

Через четыре дня после изнасилования она вместе с другими украинцами смогла добраться до соседнего города, все еще оккупированного русскими, но подальше от нападавшего, а оттуда ей удалось пересечь линию фронта, чтобы вернуться к своей дочери и семье.

Ранее Главред сообщал, что двое российских захватчиков во время оккупации Киевской области избили и изнасиловали беременную женщину. Вследствие этого она на следующий день потеряла ребенка.

Также сообщалось, что украинские военные рассказали о пытках после освобождения из российского плена. Оккупанты кололи украинских военных неизвестным препаратом, насиловали женщин и держали их в нечеловеческих условиях.

Больше новостей о зверствах россиян:

война в Украине изнасилование война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:58

Как правильно ненавидеть россиян и не сойти с ума

22:40

Иракли Макацария показал нежные поцелуи со своей 20-летней женой

22:23

Саудовская Аравия заявила, что Иран вскоре нападет на нее и Ирак - СМИ

22:17

Оккупанты несут самые большие потери с начала войны: Жданов назвал причиныВидео

22:11

РФ выпрашивает оружие у Ирана, Китая и КНДР: жесткая реакция Пентагона

Реклама
21:58

Супергерой Залужный показал редкое фото младшей дочери

21:51

Тина Кароль пожаловалась на пророссийского сотрудника аэропорта, который довел ее до слез

21:51

Душили, били и насиловали: 75-летняя учительница из-под Херсона рассказала о зверствах оккупантов

21:37

В Херсоне уже торгуют товарами из Ирана: местные их не хотят покупать

21:32

Без света, воды и тепла: зимой в Киеве могут отключить все коммуникацииВидео

21:22

Неделя будет горящим пеклом: какие города будут бомбить в ближайшие дни - гороскоп для УкраиныВидео

21:21

Чарльз на седьмом небе: Кейт Миддлтон осчастливила короля

21:00

Зима будет сложной: украинцев призвали запасаться всем необходимымВидео

20:38

Авиация ВСУ 22 раза прошлась по позициям россиян: потери оккупантов перевалили за сотнюВидео

20:30

Как очистить ручки газовой плиты: заблестят как новенькиеВидео

20:03

Путин поставил условие Украине: подробности переговоров президента РФ с ЭрдоганомВидео

19:20

Мы создаем экономический Рамштайн во главе с ЕС, МВФ и США - Зеленский

19:14

"Очень сложно не стрессовать": тяжелобольная Тышкевич рассказала о борьбе за жизнь

19:14

Макрон срочно позвонил Зеленскому: резко осудил Россию и пообещал помочь укрепить ПВОВидео

19:06

"Они попрятались, не понимают, что происходит": бойцы ВСУ на БТРе "наведались" в гости к белорусамВидео

Реклама
18:06

Медведев набросился на Украину с ядерной угрозой: Данилов поставил на место друга ПутинаВидео

17:55

Невестка-стриптизерша Королевой без бюстгальтера показала огромные шары

17:44

Налетит мороз и устроит катастрофу в Украину: синоптики объявили о резкой смене погодыВидео

17:34

Четыре района без электрики до конца дня: киевлян предупредили об экстренном отключенииВидео

17:27

Басков сцепился с Орбакайте на росТВ

17:12

Favbet Foundation передал на фронт очередной пикап в рамках проекта "Прокачка авто для ВСУ"

17:02

"Вот свезло физ. иноагенту!": Макаревич показал тайно уехавшую из РФ Лию Ахеджакову

16:53

"Подписал себе приговор": Данилов назвал идеолога разрушения инфраструктуры УкраиныВидео

16:34

Приметы на 2 ноября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы удачу привлечьВидео

16:30

В Хьюстоне в боулинг-клубе застрелили известного рэпера Takeoff

16:26

Не каждый цветовод это знает: можно ли поливать цветы кипяченой водойВидео

16:22

Взялся за старое: Медведев угрожает "ядерными ударами" в случае победы УкраиныВидео

16:20

"Против них у нас нет защиты": Иран передаст России тысячу ракет, чтобы угрожать всей УкраинеВидео

16:17

Отец приходил пьяный и лупил мать: Данилко рассказал об ужасах детстваВидео

16:14

Почти все за войну: "хорошие русские" выбрали любимых исполнителей

16:04

"Мы будем их гнать на левом берегу": Жданов рассказал о действиях ВСУ после освобождения ХерсонаВидео

16:01

Одновременный удар дронами с воздуха и с моря: журналист о мощных взрывах на базе ЧФВидео

15:57

Витренко уволен с должности главы правления Нафтогаза - решение КабминаВидео

15:54

Эксклюзив Сніданку з 1+1: Харчишин показал, как разбирает завалы своего дома после попадания ракетыВидео

15:51

У Путина разразились истерикой: грозятся Британии "ответом" за "теракты" в Крыму и на СевпотокахВидео

Реклама
15:43

Зачем замачивать махровые полотенца в соленой воде: простой секрет, который многих удивит

15:13

"Получила кайф!": Успенская пришла в восторг от больших яиц

14:59

Киевстар "посыпался": масштабный сбой в приложении и с пополнением счетаВидео

14:51

Что можно и нельзя сажать рядом с яблоней: самые лучшие и худшие соседи

14:46

Невозможно вкусный обед для всей семьи, когда дома нет света: быстрый рецепт для каждогоВидео

14:34

Вода не всегда помогает: как избавиться от икоты взрослому, ребенку и младенцу

14:26

Одна история удивительней другой: Тодоренко рассказала про приключения в дамской уборной

14:11

Украину ждет сверхтяжелая зима, Россия хочет уничтожить нашу энергосистему – УкрэнергоВидео

13:46

"Хочет сохранить себе жизнь": Пионтковский объяснил, почему Путин так клянчит переговоры с УкраинойВидео

13:26

"Не желает портить настроение": даже мать Симоньян не смотрит пропагандистский бред дочери

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять