Путин оттянул крах своего режима на 42 дня: эксперт оценил план Кремля в войне с Украиной

Мобилизация оттягивает крах режима Путина на 42 дня / Фото: сайт Кремля, Telegram

Объявленная российским диктатором Владимиром Путиным мобилизация в России является лишь способом оттянуть крах его режима. Такое мнение озвучил российско-израильский политтехнолог Михаил Шейтельман.

Он назвал мобилизацию в России "утилизацией" и напомнил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался, что на фронте в Украине уже якобы находится 82 тысячи мобилизованных россиян.

"А теперь возьмем такую простую арифметику, если бы нам удавалось каждый день вот так вот по тысяче уничтожать, а ведь тысяча только убитых, а на одного убитого давайте считать одного раненого. Вывести из строя 80 тысяч это 42 дня", – сказал Шейтельман в интервью Наталье Влащенко.

Таким образом, по словам Шейтельмана, мобилизация оттягивает крах режима Путина на 42 дня.

"Хорошо, это 80 тысяч, потом у них есть 300 тысяч. Предположим, они пришлют уже всех мобилизованных. Таким образом он оттянул свой конец на несколько месяцев, то есть это не вопрос каких-то лет или десятилетий", – добавил политтехнолог.

Крах режима Путина в России

Военная победа Украины и свержение российского диктатора Владимира Путина прямо взаимосвязаны. В частности, взятие Херсона, вторжение украинских войск в Крым может создать предпосылки для государственного переворота в РФ. Об этом заявил российский оппозиционер и 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

"Если что-то произойдет в Кремле в бункере, это станет результатом украинской военной победы. Поэтому Путин так держится за Херсон", - сказал он.

29 октября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк спрогнозировал вероятный сценарий окончания войны с РФ.

"Эта война закончится так же быстро и внезапно для многих, как и началась, но самая сложная часть пути еще впереди. Зима близко. Впереди нас ждет долгая и темная ночь. Но за ней точно наступит рассвет. Украинский рассвет", – сказал Подоляк.

Президент страны-агрессора России Владимир Путин может не дожить до конца войны против Украины. Его окружение уже активно обсуждает, кто мог бы стать преемником диктатора. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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