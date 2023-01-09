Никто из союзников не сделал достаточно: Кулеба назвал путь к победе над РФ

Глава МИД назвал кратчайший путь к победе и восстановлению мира и безопасности в Европе.

Дмитрий Кулеба назвал путь для победы над РФ / Коллаж УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал помощь западных союзников для достижения победы над РФ.

Он уверен в том, что самый короткий путь к победе над оккупантами - это предоставление Украине всего необходимого оружия от международных партнеров. Такое сообщение глава МИД Украины разместил в Twitter.

"Украина благодарна партнерам за военную помощь, но мы должны быть честными друг перед другом: никто не сделал достаточно, пока российские сапоги остаются на украинской земле", - уверен он.

Вместе с тем министр иностранных дел считает, что предоставление вооружения Украины является кратчайшим путем к победе и восстановлению мира и безопасности в Европе и за ее пределами.

Напомним, в рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

Украина в рамках крупного пакета военной помощи также получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

Ранее стало известно, что Украина и Франция договорились о передаче нашей стране систем противовоздушной обороны.

От Германии Украина получит в качестве военной помощи 26 высокопроходных автомобилей с крюковой нагрузкой HX 8x8.

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