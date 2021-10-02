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"Ногу собирают": Шефир рассказал о состоянии водителя, раненого во время покушения

2 октября 2021, 16:56
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Сергей Шефир рассказал о том, что после покушения начал передвигаться на бронированном автомобиле.

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Сергей Шефир / УНИАН

Помощник президента Украины Сергей Шефир рассказал о состоянии своего водителя, который был ранен во время обстрела его автомобиля.

Пострадавший находится в нормальном психологическом состоянии, однако врачи "собирают" его ногу, сказал Шефир на съезде фракции Слуга народа в Трускавце, сообщает Бабель.

По его словам, жизни водителя ничего не угрожает и он хочет поскорее вернуться на работу.

"Там целый такой механизм, "собирают" ногу. Он пока не встает. Врачи обещают, что все будет хорошо", — добавил Шефир. Он рассказал, что начал передвигаться на бронированном автомобиле и объяснил это своим статусом в уголовном производстве по покушению.

Первый советник президента подчеркнул, что не имеет допуска к секретным документам и данным, а обвинения в инсценировке покушения он считает "смешными" и несколько "оскорбительными".

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Покушение на Шефира: Венедиктова рассказала о версиях преступления

Следствие рассматривает более десятка версий покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, две из которых являются основными, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Касательно версий, они были озвучены сразу же. Когда я давала первые комментарии, сказала очень осторожно, что есть две основных версии, но мы не отбрасываем и обрабатываем остальные. У нас более десятка версий, по которыми мы работаем", - сказала она на брифинге в субботу в Трускавце.

Кроме того, Венедиктова вновь опровергла информацию о том, что эта покушение могло быть постановкой.

"Что касается постановки, я этот вопрос решила для себя сразу же, поскольку это было вопросом номер один, когда я об этом услышала 22 сентября. Именно поэтому я прибыла посмотреть на автомобиль, на водителя, которого ещё "скорая" не увезла. У меня не было ни сомнения, что это - не постановка... И когда ты видишь кучность пуль, когда понимаешь, что авто двигалось при этом, каким образом шли пули, когда менялась скорость,... каким образом совпадает рана с отверстиями на двери. То есть это не постановка, это было понятно ещё 22 сентября" , - пояснила генпрокурор.

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Покушение на Сергея Шефира

Покушение на Сергея Шефира произошло на выезде из Киева - на Новообуховской трассе около десяти часов утра в среду, 22 сентября.

Стрельба велась в основном в левую сторону автомобиля Audi А-8, пассажиром которого был первый помощник президента. Водитель авто получил три пули и был госпитализирован. Сам Шефир не пострадал.

В Офисе президента заявили, что из автоматического оружия пытались убить ключевого члена команды Зеленского. Инцидент связывают с попыткой противодействовать политике президента по деолигархизации и детенизации экономики, против которой объединились полукриминальные и экономические субъекты.

Президент Украины Владимир Зеленский считает покушение на своего первого помощника Сергея Шефира проявлением слабости. Он обещает "сильный ответ" на такие действия.

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Сергей Шефир новости Украины Ирина Венедиктова
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