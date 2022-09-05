Новая 'бавовна' в Крыму: в Севастополе и под Евпаторией прогремели взрывы

О взрывах сообщают очевидцы в Севастополе, а также в районе Евпатории.
В понедельник, 5 сентября, стало известно о новых взрывах, прогремевших в захваченном Россией Крыму.
Соответствующее видео публикуют в Сети местные жители.
На кадрах зафиксировано, как в небе появляется дым, вероятно после ракетных взрывов.
Кроме того, также видны следы от дыма, оставленного после ракетных пусков.
Добавим, что о взрывах сообщают очевидцы в Севастополе, а также в районе Евпатории.
При этом оккупанты рапортуют о якобы работе систем ПВО, уточняется в сообщениях.
Напомним, ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.
Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.
При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.
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