Новая 'бавовна' в Крыму: в Севастополе и под Евпаторией прогремели взрывы

В Крыму новая "бавовна" / Скриншот

В понедельник, 5 сентября, стало известно о новых взрывах, прогремевших в захваченном Россией Крыму.

Соответствующее видео публикуют в Сети местные жители.

На кадрах зафиксировано, как в небе появляется дым, вероятно после ракетных взрывов.

Видео дня

Кроме того, также видны следы от дыма, оставленного после ракетных пусков.

Добавим, что о взрывах сообщают очевидцы в Севастополе, а также в районе Евпатории.

При этом оккупанты рапортуют о якобы работе систем ПВО, уточняется в сообщениях.

Напомним, ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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