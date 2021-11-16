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Новая опасность в консервах: на Буковине зафиксировали ботулизм

16 ноября 2021, 20:46
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Люди поздно обратились за помощью к медикам.

Больница
Заболели мать и сын / УНИАН

В Черновицкой области двое человек попали в больницу с ботулизмом. 51-летнюю женщину и ее 18-летнего сына перед этим съели консервированные грибы.

Как сообщили в Черновицком областном центре профилактики и контроля болезней, это мать и сын - жители села Усть-Путила Вижницкого района. Грибы, которые они ели, были собственного производства, пишет Молодой буковинец.

Известно, что люди не сразу обратились к врачам. Их самочувствие ухудшилось еще 10 ноября, но только 15 ноября пришли в Черновицкую областную больницу.

"У 18-летнего парня легкая форма ботулизма, а у его 51-летней мамы было состояние средней тяжести. Ей пришлось ввести противоботулическую сыворотку", - сказано в сообщении.

При этом, эпидемиологи утверждают, что это уже третий случай на Буковине с начала 2021 года. В марте и в мае там заболели два человека, которые употребляли мясные консервы собственного производства.

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Напомним, в Кировоградской области 22 летняя девушка в городе Знаменка купила в магазине соленую рыбу и тяжело заболела. Первые признаки ботулизма у людей появляются спустя 5-12 часов после попадания токсина в организм.

Справка. Ботулизм – это пищевое отравление, вызванное употреблением продуктов с ботулотоксинами. Их нельзя определить по цвету или вкусу. Также микроорганизм не портит продукты.

Заразиться ботулизмом можно употребив такие продукты:

  • вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы;
  • мясных и грибных консервов;
  • консервов домашнего производства;
  • если не уверены, что продукты хранили и/или транспортировали должным образом;если сомневаетесь в качестве продуктов.
viber
Буковина ботулизм консервы новости Черновцов
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