Лукашенко рассказал, передаст ли сыну Николаю власть в Беларуси

Александр Лукашенко с сыном Николаем / Лента.ру

Белорусский президент Александр Лукашенко полагает, что его сын Николай является человеком с оппозиционными взглядами.

Об этом сообщили известный украинский журналист, телеведущий, медиаменеджер Дмитрий Гордон в эфире канала Украина 24.

По его словам, руководитель Беларуси согласился дать ему интервью, поскольку его сын Николай смотрит практически все программы с участием Гордона и поэтому рекомендовал отца согласиться на запись.

Однако, по словам Гордона, во время беседы с ним Лукашенко заявил − он не хотел бы видеть сына на посту руководителя Беларуси.

Украинский журналист также отметил − сын Лукашенко, как и всякий молодой человек, которому скоро исполняется 16 лет, имеет вполне сформировавшееся мировоззрение.

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Журналист Дмитрий Гордон сообщил, что президент Беларуси Александр Лукашенко во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским дал обещание относительно выдачи недавно задержанных российских наемников из частной военной компании Вагнера.