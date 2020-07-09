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Под Черниговом водоем внезапно стал розовым: опубликованы фото

Эксперты сделали предварительный вывод, что загрязнение не химическое, а органическое.

9 июля 2020, 20:38
Водоем стал розовым по неизвестным причинам / Фото: УНИАН

В городе Нежин Черниговской области внезапно в розовый цвет окрасился водоем в Графском парке, который расположен в центре населенного пункта.

Как информирует УНИАН, об этом 9 июля сообщила местная журналистка Валентина Пыльник и обнародовала фотографии. Также аналогичными снимками в соцсетях делятся местные жители.

Чиновники Нежинского городского совета утверждают, что явление связано с жаркой температурой воздуха и возникает уже не впервые. Однако они засомневались, что фотографии сделаны в 2020 году и утверждают, что это снимки прошлых лет.

"Своими глазами сегодня видела. И фотографировала, фото сегодняшние", - уточнила журналист, добавив, что в Графском парке есть два водоема, и вода в одном из них окрашена в розовый цвет.

/ Фото: УНИАН

Местные жители в соцсетях сетуют на неприятный запах от розового водоема, а также случаи гибели рыбы. Они вспоминают, что такое явление уже случалось ранее, его расследовала специальная государственная комиссия, но причину так и не установила. А вода позже вернулась к своему обычному цвету.

В Черниговском лабораторном центре пока не могут точно озвучить причину данного явления. По словам специалистов, возможно, есть какое-то природный источник сероводорода, или имеют место утечки из коллектора.

Жители Нежина полагают, что розовый цвет воды имеет не химическое, а органическое происхождение и связан с процессом цветения водорослей в водоеме.

Напомним, эколог, директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко высказал мнение, что в Украине сложилась критическая ситуация с природоохранными мероприятиями в лесах и заповедниках.

Также эколог рассказал, как "задушили" Министерство экологии.

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