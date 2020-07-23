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Зеленский с Путиным хочет подписать соглашение о прекращении огня

Украинский лидер надеется, что удастся заключить перемирие в рамках встречи в нормандском формате.

23 июля 2020, 21:20
Зеленский Путин
Зеленский и Путин могут подписать перемирие / Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил, что 27 июля лидерами стран нормандской четверки в рамках встречи по его инициативе может быть подписано соглашение о полном и всеобъемлющее прекращение огня на линии разграничения на Донбассе.

"У нас действительно много профессионалов, которые находятся в постоянных переговорах в формате заседания ТКГ, и которые договорились об очень серьезном шаге для всей нашей страны - постоянное прекращение огня. Этот документ сейчас ожидает подписания всех сторон Нормандской группы. Верю в то, что все стороны - Украина, Франция, Германия и РФ - подпишут, и с 27 числа, верю, что может наступить момент, когда будет постоянное прекращение огня", - цитирует главу государства пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, статус данных договоренностей будет очень высоким, если документ подпишут страны нормандской четверки.

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