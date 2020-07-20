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Донбасс Арена находится в ужасном состоянии: обнародованы фото

Территория возле стадиона заросла сорняками.

20 июля 2020, 20:30

  • Донбасс Арена Фото: Facebook/Sergey Naumovich
  • Донбасс Арена Фото: Facebook/Sergey Naumovich
  • Донбасс Арена Фото: Facebook/Sergey Naumovich
  • Донбасс Арена Фото: Facebook/Sergey Naumovich

В оккупированном пророссийскими боевиками Донецке стадион Донбасс Арена и территория около него, которую ранее называли сквером, находится в крайне запущенном состоянии.

"Как видим, тут наступило устойчивое состояние "Абхазия". Чистейший "русский мир". Чуваки, у вас была одна из лучших команд Европы, которая играла на лучшем в Восточной Европе стадионе, а восемь лет назад тут был центр футбольного мира всей планеты! Но вы выбрали путь Абхазии…"? — написал в Facebook блогер Сергей Наумович и опубликовал соответствующие фото.

Отметим, последний матч донецкого Шахтера на Донбасс Арене состоялся 2 мая 2014 года. Тогда соперником горняков в украинской Премьер-лиге был мариупольский Ильичевец.

Читайте также"Вообще ни копеечки": жители Донецка с трудом выживают в карантинПользователи не скрывали возмущение после снимков, которые показывают ужасное состояние стадиона, который был лучшим в стране и даже в Европе.

"Зато на русском можно делопроизводство вести", "Хорошая картинка для ОПЗЖ, тьфу Партии регионов", "Если обделены умом, как тут помочь?", "Напоминает Сараево. Там тоже была зимняя олимпиада до войны", - пишет интернет-публика.

Как ранее сообщалось, война на Донбассе продолжается, и российские боевики теперь несут новую угрозу местному населению - распространяют коронавирус.

Ранее волонтер оценил идею отгородиться Стеной от "ЛДНР". Многим на оккупированном Донбассе попросту некуда уезжать, подчеркнул Юрий Касьянов.

Напомним, в Государственной пограничной службе заявили о необходимости внесения изменений в план реализации проекта Стена, которые бы предусматривали завершение строительства объекта в 2025 году.

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