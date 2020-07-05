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"Кошмар, ЕС больше не пускает": задержанных в аэропорту Афин украинцев навестил консул

В соцсетях возмущаются, почему задержанные граждане Украины не обратили внимание на то, для кого Евросоюз открыл границы с 1 июля.

5 июля 2020, 14:41
У задержанных в аэропорту Афин украинцев побывал консул / facebook.com/ania.valevska

Вечером накануне в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели рейсами из Киева. Причина - запрет на въезд из-за высоких показателей коронавируса. Сегодня в обед к группе украинцев пустили консула, он передал им вещи первой необходимости.

Об этом в своем Facebook сообщила одна из задержанных пассажирок Аня Валевская.

"Украинский консул только лично посетил нас. Благодаря ему, у нас теперь есть мыло, одна бутылка с антисептиком, вода, туалетная бумага и матрасы", - написала она.

Девушка также сообщает, что компания Wizzair передала для своих 5 пассажиров бутерброды и воду. Ryanair пока не отреагировал.

Отметим, в комментариях под сообщением украинцы пишут, что в такое время, как сейчас, лучше сидеть дома.

"Я звісно звик співчувати людям, але...Якого милого було туди летіти? Здається, стрічки більшості інформсайтів рясніють повідомленнями, що в країни ЄС українців поки не пускають. Чи не можна було все достеменно з'ясувати в Україні? Чому наші дипломати мають витрачати час і ресурси щоб вам допомагати?Сорі, але мені абсолютно не шкода людей, які в розпал епідемії в країні, коли Україна - в лідерах по темпам поширення коронавірусу, опиняються десь там закородном арештовані. Вас як мінімум мали на 14 днів посадити в обсервацію",- пишет Юрий Гончаренко.

"Україна не потрапила до списку країн, з якими ЄС відкрив свої зовнішні кордони з 1 липня" - не знаю, як можна було не помітити цю інформацію, плануючи переліт по ЄС", - добавил Андрей Онищук.

"Кошмар. ЕС больше не пускает украинцев даже с рабочими/учебными визами?????", - вопрошает Оксана Ермошенко.

Читайте такжеУкраинцы смогут попасть в Грецию: названа дата и условияНапомним, ранее сообщалось, в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели из Киева. Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на одного из задержанных пассажиров.

По информации, украинцы прибыли в греческую столицу в субботу вечером двумя рейсами: авиакомпании Ryanair (вылетел из "Борисполя" в 18:00) и авиакомпании Wizz Air (вылетел в 18:45 из аэропорта "Киев").

"Когда мы приехали в "Жуляны" нас на регистрации строго расспрашивали и рассматривали весь пакет документов (мы даже сделали тест в лаборатории и предоставили с мокрой печатью). Все показав и рассказав, нас отпустили на паспортный контроль. И уже после прилета на паспортном контроле нас остановили и отправили. Пока мы были в аэропорту, нас пытались заставить подписать согласие на депортацию, мы отказались", - рассказал изданию пассажир.

Также стало известно, что после отказа во въезде украинцев в автозаке отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта, и разместили в камерах, в том числе детей. Они провели там ночь и остаются там на данный момент.

Читайте такжеЕвросоюз разрешил въезд гражданам 14 стран с 1 июля, украинцам пока нельзя - BBCЧуть позже в департаменте консульской службы МИД Украины (ДКС) прокомментировали ситуацию. По словам дипломатов, туристы не учли ограничения на въезд, которые действуют в Греции, поэтому их не пропустили.

"Наши граждане не задержаны. Их не пропустили на въезд в страну в связи с действующим ограничениями. Консул купил воду, средства гигиены и выехал в аэропорт. От греческих властей получено соответствующее разрешение на посещение", - заявили дипломаты.

Новости Греции аэропорт Афины запрет въезда
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