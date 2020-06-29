В Харькове мужчина неделю просидел в квартире с трупами родителей - опубликовано фото

В Харькове мужчина неделю просидел в квартире с трупами родителей / Нацполиция

В понедельник, 29 июня 2020 года, харьковские полицейские начали расследование по факту смерти двух пенсионеров.

Об этом сообщают в пресс-службе Главка Национальной полиции по Харьковской области.

По данным правоохранителей, 56-летний мужчина, неделю скрывал смерть своих родителей, а потом пришел к соседу и рассказал, что хочет совершить самоубийство.

Читайте такжеТруп в крови: в Киеве найден мертвым директор кинотеатра"На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции. Полицейские обнаружили в квартире 56-летнего мужчину, который порезал себе руки. Ему была вызвана скорая медицинская помощь. Медики констатировали у пострадавшего отравление химическим веществом, ожог гортани и пищевода", - рассказали в Главке Национальной полиции.

Сам мужчина рассказал правоохранителям, что выпил краску и настойку валерианы. Его пришлось немедленно госпитализировать в ближайшую больницу.

"По словам 56-летнего мужчины, его родители умерли 18 июня. Сын присыпал тела солью, чтобы не было запаха", ‒ уточнили полицейские.

Во время обысков в квартире сотрудники полиции обнаружили тела 83-летнего мужчины и 82-летней женщины. Сейчас правоохранители решают вопрос о квалификации дела.

Напомним, ранее в районном центре Гадяч (Полтавская область) семья захоронила тело 82-летней родственницы непосредственно возле дома ‒ на приусадебном участке.