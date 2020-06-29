УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Харькове мужчина неделю просидел в квартире с трупами родителей - опубликовано фото

В деталях жуткой истории сейчас разбираются правоохранители.

29 июня 2020, 15:04
Квартира
В Харькове мужчина неделю просидел в квартире с трупами родителей / Нацполиция

В понедельник, 29 июня 2020 года, харьковские полицейские начали расследование по факту смерти двух пенсионеров.

Об этом сообщают в пресс-службе Главка Национальной полиции по Харьковской области.

По данным правоохранителей, 56-летний мужчина, неделю скрывал смерть своих родителей, а потом пришел к соседу и рассказал, что хочет совершить самоубийство.

Читайте такжеТруп в крови: в Киеве найден мертвым директор кинотеатра"На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции. Полицейские обнаружили в квартире 56-летнего мужчину, который порезал себе руки. Ему была вызвана скорая медицинская помощь. Медики констатировали у пострадавшего отравление химическим веществом, ожог гортани и пищевода", - рассказали в Главке Национальной полиции.

Сам мужчина рассказал правоохранителям, что выпил краску и настойку валерианы. Его пришлось немедленно госпитализировать в ближайшую больницу.

"По словам 56-летнего мужчины, его родители умерли 18 июня. Сын присыпал тела солью, чтобы не было запаха", ‒ уточнили полицейские.

Квартира

Во время обысков в квартире сотрудники полиции обнаружили тела 83-летнего мужчины и 82-летней женщины. Сейчас правоохранители решают вопрос о квалификации дела.

Напомним, ранее в районном центре Гадяч (Полтавская область) семья захоронила тело 82-летней родственницы непосредственно возле дома ‒ на приусадебном участке.

полиция трупы смерть Новости Харьковщины
Сейчас вы просматриваете новость «В Харькове мужчина неделю просидел в квартире с трупами родителей - опубликовано фото». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:19
Лучшие гадания на Ивана Купала и как сплести правильный венок
15:10
В Украине хотят запрещать видео в YouTube и блокировать сайты
15:04
В Харькове мужчина неделю просидел в квартире с трупами родителей - опубликовано фото
15:00
Тарифы, пенсии и карантин: что меняется с 1 июля в Украине Видео
14:58
Украинцы смогут попасть в Грецию: названа дата и условия
14:46
Маски от выпадения волос в домашних условиях: лучшие 3 рецепта
14:07
Суд перенес заседание по делу о монополии "Тедис" на рынке сигарет
13:57
Новый список стран, для которых ЕС откроет границы с 1 июля: что с Украиной
13:53
Никакого ослабления: Киев и дюжина областей не могут вырваться из-под власти коронавируса Видео
13:27
Зальет и поджарит: синоптик дала прогноз погоды на конец июня Видео
13:23
В России нашли мешки с кровью и документами умерших от COVID-19
13:01
В Луганской области на шахте произошел смертельный инцидент
12:47
"Киев превращается в село": полуголый мужчина на коне заехал в магазин за пивом Видео
12:11
Украина открыла еще 4 пункта пропуска на границе с Венгрией
12:07
"Выстрел в голову": в Николаеве погибла жена депутата облсовета Фото
11:41
"Несъедобное мясо": китайцы подозревают говядину и баранину во вспышке COVID-19 Видео
11:12
Гороскоп всех знаков Зодиака на 30 июня: влиятельный покровитель и процветание Видео
11:09
Сегодня Конституция гарантирует только грядки в Польше и "панель" мнение
10:59
Лукашенко заявил, что коронавирус создали специально Видео
10:03
В Киеве "отступает" коронавирус: свежая статистика Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять