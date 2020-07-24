Под Херсоном мужчина завел рабов и сдавал их в аренду

В Херсонской области местный житель незаконно удерживал 13 выходцев из центральных и западных областей Украины, заставляя их бесплатно работать по 15 часов в день.

"Житель Скадовского района незаконно удерживал на территории своего домовладения 13 заробитчан из центральных и западных областей Украины. Людей заставляли по 15 часов бесплатно работать на полях местных фермеров", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел.

О преступлении правоохранители узнали после обращения двух мужчин, которым удалось сбежать из "рабства". Правоохранители выяснили, что в "трудовом лагере" находились 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, среди них две женщины. Все они жили в сарае в антисанитарных условиях. Незаконно удерживал "рабов" 30-летний мужчина, который называл себя бригадиром и сдавал своих "пленников" в аренду местным фермерам. Люди работали на полях под палящим солнцем с 05:00 утра и до сумерек.

Читайте также"Можем оказаться в 2014 году": Турчинов заявил о катастрофе в стране"Полицейские установили, что 30-летний вербовщик искал бесплатную рабочую силу среди социально незащищенных категорий населения преимущественно в Кировоградской и Закарпатской областях. Обещал достойную зарплату, бесплатное проживание и питание. Когда же люди попадали на место, на них осуществляли психологическое давление и принуждали к тяжелому труду", - добавили в полиции.

Зарплату "рабовладелец" обещал выплатить в конце рабочего сезона. Деньги, которые выплачивали фермеры, мужчина забирал себе, а "пленники" работали только за спальное место и еду.

Правоохранители открыли по факту преступления уголовное дело, которое квалифицировали как незаконное лишение свободы и похищение человека, а также торговля людьми.

Напомним, стали известны подробности жестокого убийства 44-летнего бизнесмена Игоря Плекана, которого расстреляли под Киевом на глазах у маленького сына.

Как известно, Плекан был вице-президентом боксерского клуба. Его автомобиль расстреляли около села Артемовка Бориспольского района, когда рядом находился семилетний сын.