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"Эпидемиологи потеряют сознание": в Сети показали фото из переполненных электричек

4 июня 2020, 00:50

После возобновления сообщения люди массово начали пользоваться железнодорожным транспортом.

Переполненные электрички после послабления карантина / Фото: Facebook/Виктор Гарвона

С 1 июня в ряде областей Украины Укрзализныця возобновила железнодорожное сообщение, однако контроль дистанции в поездах никто не осуществляет.

Депутат Фастовского горсовета, представитель Общественного контроля Укрзализныци Виктор Гарвона показал в Facebook снимки из электричек в Киевской области, которые направляются из столицы в Фастов и Бучу.

"Это битком, и селедка в тамбурах, от которой потеряет сознание любой эпидемиолог. Всех нас с большим преимуществом переиграл Covid-19. Уникальная в истории мегахрень, когда дельцы с Укрзализныци не боятся ответить за бездействие. Они дальше продолжают шантажировать обескровленные бюджеты местных советов, чтобы те дали им хоть какие-то бабки на распил. Вместо того, чтобы четко законодательно прописать - кто является выгодоприобретателем от подвоза рабочей силы, кто берет с нее налоги и кто за это должен платить. Сейчас все это выглядит так, что железнодорожники провоцируют вспышку, чтобы потом не тратиться на перевозку и избежать технического дефолта. Дожились", - написал местный политик и активист.

На фото видно, что люди в электричке еду не только на местах, но и стоя. Очевидно, что дистанция не соблюдается и средства индивидуальной защиты есть далеко не у всех, их наличие никто в вагонах не контролирует.

/ Фото: Facebook/Виктор Гарвона
/ Фото: Facebook/Виктор Гарвона

Напомним, из-за карантина Укрзализныця в очередной раз изменила правила поездок в поездах.

Отметим, ранее в Укрзализныце заявляли, что в связи с карантинными ограничениями будут продавать билеты только в Интерсити, СВ и купе.

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