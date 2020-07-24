"Выжимают под ТЦ": в Киеве полыхает рынок Петровка у метро Почайна

Новости Киева - горит Петровка у метро Почайна: фото / Facebook dtp.kiev.ua

В Киеве у станции метро Почайна горит рынок Петровка. Густой сизый дым виден издалека.

Этот тот самый рынок, который закрыли 6 июля. Тогда сообщалось, что на месте рынка Петровка планируют построить торгово-развлекательный центр в девять этажей.

После этого в Киеве устроили митинг, протестуя против закрытия. И вот теперь там пожар.

"Киев. Горит "Почайна". Рынок", – говорится в сообщении dtp.kiev.ua в Facebook.

В подтверждение выложено фото пожара на Петровке, где виден, как густой черный дым валит как раз в районе торговых павильонов.

Подробности происшествия пока не сообщаются.

А вот в комментариях причина пожара на Петровке называется следующая: мол, специально подожгли ради выгодного строительства.

Люди пишут: "Ну естественно такую территорию будут выжимать под ТЦ", "Книжный горит? Его как раз собрались сносить под ТРЦ", "Горит по классике" и т.п.

Ранее в Киеве горел новый высотный жилищный комплекс. Часть здания еще не введена в эксплуатацию.