УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Избивали ногами и руками: в центре Киева жестоко отметелили мужчину

Очевидцы утверждают, что мужчина был пьян и спровоцировал конфликт.

20 июля 2020, 16:28
Мужчину избивали руками и ногами / Скриншот

В понедельник, 20 июля, в историческом центре Киева на Почтовой площади произошла драка.

Двое скейтеров избили молодого человека, инцидент попал на видео.

При этом двое молодых людей руками и ногами избивали свою жертву.

Как рассказали очевидцы в Сети, якобы мужчина был пьян и спровоцировал конфликт сам, угрожая несовершеннолетним.

"Для понимания ситуации: парень со светлыми волосами просто вступился за младшего брата. За кадром стоит около 10 скейтеров и никто не пытается бить пьяного мужчину толпой. Кто бы остался в стороне, когда его родной брат в опасности..?" – пишут в соцсетях.

Читайте также"Я тебя ударю": в Одессе мужчина избил беременную в маршрутке

Внимание! На видео присутствуют сцены насилия и жестокости:

Напомним, в Днепре в маршрутке №101А несколько пассажиров избили женщину после словесной перепалки, а мужчина проявил особую жестокость.

Пассажиры били, плевали и таскали за волосы девушку. Затем в конфликт вмешался мужчина - он трижды нанес удар рукой по голове женщине, после чего она ударилась головой об перила и окно маршрутки.

Позднее стало известно о том, что неравнодушные граждане идентифицировали агрессивного мужчину. Им оказался некто Виталий Л., которого после короткого общения с неравнодушными отправили в нокаут.

новости Киева драка
Сейчас вы просматриваете новость «Избивали ногами и руками: в центре Киева жестоко отметелили мужчину». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

17:10
Ветер Любви 2020 - что было в 131 и 132 серии 20-07-2020
17:04
Какие регионы Украины ждет новый удар COVID-19: тревожный прогноз ученых
17:00
Главным трендом лета стали эти непревзойденные костюмы с шортами - фото Фото
16:52
Умер создатель Олимпийского мишки Виктор Чижиков
16:48
Похудение для тех, кто ненавидит бег: назван интересный способ
16:28
Избивали ногами и руками: в центре Киева жестоко отметелили мужчину Видео
16:19
Упала в шахту: в Харькове трагически погибла фотограф
16:15
Трилогию о Рике Граймсе снимают в условиях карантина
15:46
В России умер самый известный ведущий Прогноза погоды Видео
15:31
Вторая волна Covid-19: Зеленский рассказал, к чему готов и на что надеется Видео
15:28
Динамо выгнало главного тренера, установившего новый антирекорд
15:19
В Затоке мужчина застрелил своих кумовьёв из-за долга
15:16
Путин прибыл в Крым для закладки военных кораблей на захваченном украинском заводе
14:52
Литва исключила Украину из "красного" списка стран: что это значит Видео
14:45
"По просьбе Зеленского": Разумков ответил на вопрос о своей отставке Видео
14:41
Умер Александр Боголюбов - создатель мультфильмов о Незнайке
14:41
Травы vs давление: топ-10 растений против гипертонии
14:19
Сериал Соколиный глаз снимают создатели Великой
14:15
С юбилеем 50! Стильные поздравления мужчине – картинки и тексты
14:01
Дело Новака: в САП рассказали, в чем подозревают задержанного экс-главу Укравтодора Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять