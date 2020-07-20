Избивали ногами и руками: в центре Киева жестоко отметелили мужчину

Мужчину избивали руками и ногами / Скриншот

В понедельник, 20 июля, в историческом центре Киева на Почтовой площади произошла драка.

Двое скейтеров избили молодого человека, инцидент попал на видео.

При этом двое молодых людей руками и ногами избивали свою жертву.

Как рассказали очевидцы в Сети, якобы мужчина был пьян и спровоцировал конфликт сам, угрожая несовершеннолетним.

"Для понимания ситуации: парень со светлыми волосами просто вступился за младшего брата. За кадром стоит около 10 скейтеров и никто не пытается бить пьяного мужчину толпой. Кто бы остался в стороне, когда его родной брат в опасности..?" – пишут в соцсетях.

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Внимание! На видео присутствуют сцены насилия и жестокости:

Напомним, в Днепре в маршрутке №101А несколько пассажиров избили женщину после словесной перепалки, а мужчина проявил особую жестокость.

Пассажиры били, плевали и таскали за волосы девушку. Затем в конфликт вмешался мужчина - он трижды нанес удар рукой по голове женщине, после чего она ударилась головой об перила и окно маршрутки.

Позднее стало известно о том, что неравнодушные граждане идентифицировали агрессивного мужчину. Им оказался некто Виталий Л., которого после короткого общения с неравнодушными отправили в нокаут.