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Эпидемия минирований в Киеве: на взрывчатку проверяют ж/д вокзал и аэропорт

С разницей едва ли в час к правоохранителям поступили сигналы о минировании вокзала и аэропорта Киев.

21 июля 2020, 17:27
Киев, вокзал
Киев, вокзал / УНИАН

В Киеве во вторник, 21 июля 2020, временно ограничили фукнционирование Центрального ж/д вокзала ‒ после сообщения о его минировании.

Об этом сообщила пресс-служба госкомпании Укрзализныця на официальной странице в соцсети Facebook.

"Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в Киеве из-за анонимного сообщения о якобы минировании вокзала. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали, объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", ‒ говорится в тексте.

Через полчаса в пресс-службе УЗ уточнили, что возкал вернулся к работе в штатном режиме. Здание проверили взрывотехники, кинологи и правоохранители. Никаких опасных / подозрительных устройств обнаружено не было.

Как позднее сообщил Telegram-канал Киев Сейчас, также поступил звонок о минировании аэропорта Киев (более известном как Жуляны). Правоохранители экстренно провели эвакуации людей и персонала.

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Напомним, ранее во вторник, 21 июля, в Киеве у станции метро Минская прозвучал взрыв. Как рассказал столичный мэр Виталий Кличко, взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства возле одного из входов на рынок Минский.

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