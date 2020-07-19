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В Киеве ограничат движение из-за приезда президента Швейцарии

Почетному гостю предоставят государственную охрану.

19 июля 2020, 20:22
Симонетта Соммаруга
Симонетта Соммаруга / Фото: REUTERS

С официальным визитом в Украину с 20 по 23 июля приедет президент Швейцарии Симонетта Соммаруга. В связи с приездом иностранного лидера в центре Киева на протяжении четырех дней будут ограничивать движение транспорта.

"С 20 по 23 июля в связи с государственным визитом в Украину президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Соммаруги возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на участках отдельных улиц города Киева в Дарницком, Печерском, Шевченковском, Подольском, Днепровском районах, а также на Бориспольском шоссе", - информирует Управление государственной охраны.

Президенту Швейцарии будет предоставлена государственная охрана, которая будет сопровождать ее в поездке по столице. В УГО напомнили, что главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальным или рабочими визитами, Управлением государственной охраны Украины обеспечивается государственная охрана.

Читайте такжеАгрессоры и сепары: МИД прошелся по визиту итальянцев в КрымТакое решение приняли, несмотря на то, что президент Швейцарии не является главой государства, поскольку функции главы государства выполняют коллективно все члены Федерального совета. Симонетта Соммаругу избрана лидером на 2020 год.

Как ранее сообщалось, президент РФ Владимир Путин принял решение временно отменить свой визит в аннексированный россиянами полуостров Крым.

Напомним, в Луцке военных заставили осушать лужи перед визитом Зеленского.

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