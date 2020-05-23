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Взрыв и драка с полицией: стало известно о задержанных у офиса Медведчука

23 мая 2020, 17:42

В полиции Киева заявили о задержании 17 участников акции.

Столкновения у офиса Медведчука
Столкновения у офиса Виктора Медведчука / nationalcorps.org

Полиция Киева начала уголовное производство по факту хулиганства во время акции под офисом партии Оппозиционная платформа - За жизнь.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, пока правоохранители отбирают объяснения у 17 задержанных за совершение противоправных действий возле офиса на улице Большой Васильковской.

"После проведения проверки действиям каждого будет дана правовая оценка", - уточнили в полиции.

Отмечается, что следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, что карается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.

В то же время в полиции Киева заявили о задержании 17 участников акции, проходившей под офисом партии ОП-ЗЖ.

Кроме того, в полиции опровергли факт взрыва, о котором ранее сообщил ряд СМИ и Telegram-каналов.

"По предварительной информации, задержаны 17 человек. Факт взрыва мы опровергаем", - заявили в полиции, отметив, что активисты только жгли файеры и бросили несколько банок с краской на фасад здания.

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В свою очередь в партии ОП-ЗЖ заявили, что во время акции под их офисом пострадал сотрудник службы безопасности партии.

"Благодаря действиям полиции, заблокировавшей работу службы безопасности офиса, национал-радикалы свободно нападали на работников офиса и службу безопасности, пытались подорвать офис, применяя взрывпакеты, бросали файеры и дымовые шашки в окна, обливали здание краской", - сказано в сообщении пресс-службы политсилы.

В партии заявили, что нападение на ее офис является "попыткой мести и запугивания за принципиальную позицию" в ряде вопросов.

"Один из работников службы безопасности партии госпитализирован "скорой помощью" после удара в висок", - уточнили в ОП-ЗЖ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Киева, в районе площади Льва Толстого, произошел взрыв возле офиса народного депутата Виктора Медведчука.

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