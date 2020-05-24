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Участники акции Стоп реванш явились под дом Зеленского с требованиями

24 мая 2020, 18:54

Протестующие протестуют против реванша пророссийских сил, которые они видят в окружении главы государства.

Акция Стоп реванш прошла в Киеве / Фото: Укринформ

В центре Киева 24 мая состоялась акция протеста под названием Стоп реванш, которая стартовала на Майдане независимости, а затем участники пришли к дому на улице Грушевского, где якобы проживает президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает Укринформ, в мероприятии приняли участие несколько тысяч человек.

Участники акции пели гимн Украины, провели в центре столицы митинг, а затем колонной отправились на улицу Грушевского.

"Слава Україні – Героям слава", "Україна – понад усе", - выкрикивали митингующие, а также исполняли патриотические песни.

Целью своего визита организаторы называют необходимость напомнить главе государства о своих требованиях, среди которых увольнение и наказание для руководителя Офиса президента Андрея Ермака и прекращение, как говорят участники акции, реванша пророссийских сил и капитуляции при урегулировании конфликта на Донбассе.

Митингующие жгли фаеры. На акции пестрели флаги политических партий Национальный корпус, Демократическая секира, ВО Свобода и общественной организации Дело громад.

Напомним, в центре Киева на улице Большой Васильковской около офиса главы партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктора Медведчука состоялась акция протеса, организованная Национальным корпусом.

Ранее сообщалось о том, что в центре Киева, в районе площади Льва Толстого, произошел взрыв возле офиса народного депутата Виктора Медведчука.

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