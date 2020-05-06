"Система ухудшается": в Киеве врачи пожаловались на резкое снижение зарплат

Врачи БСМП пожаловались на резкое сокращение зарплат / lb.ua

В Киеве врачи Больницы скорой медицинской помощи заявили о том, что им серьезно снизили заработные платы.

Медики подчеркнули, что зарплаты были уменьшены, в среднем на 40-50% от того, что им платили раньше.

"Примерно на 40-50% зарплата снизилась", - рассказали они во время общения с журналистам у стен больницы.

В то же время медики заявили о том, что им не известны причины, почему было принято решение о резком сокращении их зарплат.

"Мы спрашиваем тех, кто регулирует это: что нам делать дальше? Как нам дальше работать, как кормить семьи?.. Мы вышли для того, чтобы сказать, что мы бы хотели изменений, но изменений в лучшую сторону, а не смотреть, как система с каждым годом все ухудшается", - добавили врачи.

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Отметим, что по данным Национальной службы здоровья, в прошлом году 24 млн грн. БСМП получила из бюджета Киева. В то же время в этом году такой поддержки пока нет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в больнице №8 идет массовое увольнение врачей - по причине того, что им не предоставили ни средств индивидуальной защиты, ни денег за опасную работу.