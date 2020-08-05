GTA по-украински: в Кривом Роге мужчина на Москвиче протаранил авто полиции: фото

Копы были вынуждены устроить погоню за нарушителем на ретро-автомобиле.
В Кривом Роге (Днепропетровская область) сотрудники полиции устроили погоню за автомобилем Москвич-412. Транспортное средство протаранило полицейское авто, а водитель пытался скрыться в неизвестном направлении.
Об этом сообщают представители пресс-службы Главка Национальной полиции Кривого Рога. в Facebook
По словам правоохранителей, около 00.00 автомобиль патрульных остановился на светофоре на перекрестке улиц Эдуарда Фукса и Кирилло-Мефодиевская. В этот момент в заднюю часть Toyota Prius на скорости въехал Москвич-412. Водитель после аварии не остановился и попытался скрыться.
Он проезжал перекрестки на красный свет и выезжал на встречную полосу. Остановить нарушителя удалось только стрельбой из служебного оружия. Патрульные выстрелили по колесам ‒ лишь тогда Москвич-412 остановился, а водителя задержали.
Также сообщается, что в тот же вечер нарушителя уже останавливал патруль, при себе у него не было прав, за что ему выписали штраф и отстранили от управления транспортным средством. В результате ночного инцидента пострадавших нет.
Напомним, ранее в Харькове 55-летний протоиерей бывшей УПЦ МП Богдан Иванчук ездил по городу за рулем в состоянии алкогольного опьянения и спровоцировал ДТП, с места происшествия которого попытался скрыться.