УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

GTA по-украински: в Кривом Роге мужчина на Москвиче протаранил авто полиции: фото

5 августа 2020, 14:38

Копы были вынуждены устроить погоню за нарушителем на ретро-автомобиле.

В Кривом Роге мужчина на Москвиче протаранил авто полиции / Нацполиция

В Кривом Роге (Днепропетровская область) сотрудники полиции устроили погоню за автомобилем Москвич-412. Транспортное средство протаранило полицейское авто, а водитель пытался скрыться в неизвестном направлении.

Об этом сообщают представители пресс-службы Главка Национальной полиции Кривого Рога. в Facebook

По словам правоохранителей, около 00.00 автомобиль патрульных остановился на светофоре на перекрестке улиц Эдуарда Фукса и Кирилло-Мефодиевская. В этот момент в заднюю часть Toyota Prius на скорости въехал Москвич-412. Водитель после аварии не остановился и попытался скрыться.

Он проезжал перекрестки на красный свет и выезжал на встречную полосу. Остановить нарушителя удалось только стрельбой из служебного оружия. Патрульные выстрелили по колесам ‒ лишь тогда Москвич-412 остановился, а водителя задержали.

Также сообщается, что в тот же вечер нарушителя уже останавливал патруль, при себе у него не было прав, за что ему выписали штраф и отстранили от управления транспортным средством. В результате ночного инцидента пострадавших нет.

Напомним, ранее в Харькове 55-летний протоиерей бывшей УПЦ МП Богдан Иванчук ездил по городу за рулем в состоянии алкогольного опьянения и спровоцировал ДТП, с места происшествия которого попытался скрыться.

новости Украины полиция погоня новости Кривого Рога
Сейчас вы просматриваете новость «GTA по-украински: в Кривом Роге мужчина на Москвиче протаранил авто полиции: фото». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

14:45
Взрыв в Бейруте предсказали еще в 2014 году
14:39
Чтоб любили и деньги, и парни: календарь стрижек на август 2020
14:38
Конфликт мэров и Киева из-за карантина: в Кабмине анонсировали инициативу
14:38
GTA по-украински: в Кривом Роге мужчина на Москвиче протаранил авто полиции: фото
14:02
Медик указал на симптомы коронавируса, которые остаются после выздоровления
13:54
Зеленский отправится на встречу с Лукашенко: о чем будут договариваться
13:27
Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 августа: укрепление дара и крупная покупка Видео
13:26
Жены погибшего Сергея Захарова схлестнулись в суде за статус потерпевшей
13:15
Мощнейший взрыв в Бейруте попал на свадебное видео: устрашающие кадры Видео
13:13
Друг Зеленского из Квартала переболел коронавирусом Видео
13:06
Страны ЕС придут на Донбасс: в Кабмине анонсировали особый статус региона
13:00
Медитация для лучшего сна: 3 способа
12:30
"Тело ребенка в пакете из магазина и с мусором": на Днепропетровщине случилось жуткое ЧП Видео
12:18
Танці з зірками 2020 - футболист Сергей Мельник идет на шоу Видео
12:11
В России начался новый антипутинский флешмоб Видео
12:03
"Упаковали чемоданы – и туда поехали": Фарион жестко обратилась к русскоязычным украинцам Видео
12:00
Как не переедать, работая из дома: 4 простых способа Видео
11:50
Ефремов потребовал у суда покарать Добровинского за оскорбления
11:33
Соперница Лукашенко на выборах президента позвала на помощь Меркель
11:29
Появилось провокационное видео избиения Дарьи Кирилюк в Турции Видео
11:04
В деле Ефремова обнаружили вопиющую фальсификацию
10:59
Коронавирус среди молодежи: в ВОЗ предупредили об опасной тенденции
10:58
Нафтогаз поднял цены на газ для населения Видео
10:47
Disney показал миллиарды убытков из-за коронавируса
10:47
Бунт из-за карантина: в Минздраве готовы принять решение по Тернополю
10:36
Во взрыве в порту Бейрута нашли российский след Видео
10:33
Коронавирус в Украине и мире 5 августа: за сутки COVID-19 заболели 273 тысячи человек Видео
10:22
Скоро украинцы будут отмечать все праздники в мире мнение
10:13
Ляшко рассказал, почему Украина включила Польшу в красную зону
10:05
Коронавирус в Киеве резко активизировался: 150 новых заражений за сутки
10:04
Апокалипсис в Бейруте: число погибших возросло, ранены 4 тысячи человек Видео
10:00
"Больше вреда, чем пользы": медики раскрыли правду о популярных обезболивающих Видео
09:34
В Киеве закрыли метро Лукьяновская: нашли подозрительный предмет
09:18
Ученые рассказали, кому грозит потеря вкуса и обоняния из-за COVID-19 Видео
09:17
Кравчук рассказал, чем Фокин будет заниматься в ТКГ по Донбассу Видео
09:10
Почему Украина на самом деле бъет рекорды по коронавирусу
09:00
"Чудодейственное лекарство": ученые узнали простой способ прожить дольше
08:50
Парад непослушания: что стоит за карантинным бунтом Луцка и Тернополя мнение
08:46
Коронавирус в Украине 5 августа взял новую "высоту" Видео
08:30
"Растерзанный" Бейрут: громкое заявление Трампа и новые данные о жертвах Фото Видео
08:01
Смертность от COVID-19 в Украине увеличится в разы: врач дал прогноз на осень
07:49
Гороскоп всех знаков Зодиака на 5 августа: кому светит звездная помощь Видео
07:29
Взрывы в Бейруте: стала известна предварительная причина трагедии Видео
06:55
Путин начал аннексию Беларуси, следующая на очереди - Украина мнение
06:30
"Гром среди ясного неба": врач рассказала, как COVID-19 убивает после выздоровления
06:01
Длинные волосы – самый модный тренд на осень-зиму 2020-21: как укладывать Фото
05:28
От продуктов до бензина: украинцев ошеломят новые цены – эксперты
05:03
"Мы были в зеленой зоне": в Тернополе резко упрекнули Минздрав из-за жесткого карантина
04:25
Аж пар из ушей идет: модная женская обувь 2020, которая бесит мужчин Фото
03:07
Ученые рассказали, как связан цвет глаз и тяга к алкоголизму
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять