В Кропивницком в больницу "скорой" подкинули труп

В Кропивницком в больницу подкинули труп / УНИАН

Во вторник, 4 августа, в Кропивницком неизвестный мужчина привез в больницу "скорой" помощи тело с ножевым ранением в области сердца.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает УНН.

"Труп мужчины доставлен неизвестным в больницу "скорой" помощи. На теле покойного обнаружено проникающее ножевое ранение в области сердца. Личность убитого установлена. Им оказался мужчина 1981 года рождения, который с марта прошлого года находился в розыске за совершение хулиганских действий с применением оружия", - сказано в сообщении правоохранителей.

В настоящее время полиция начала расследование и задержала по подозрению в убийстве ранее судимого местного жителя 1985 года рождения.

Читайте такжеЧетыре трупа в колодце: в Харькове загадочно погибли коммунальщикиНапомним, ранее в Днепре на ул. Даниила Галицкого в одной из квартир правоохранители нашли мертвыми троих парней в возрасте 17, 18 и 19 лет, недалеко от тел была непонятная предсмертная записка.

По информации правоохранителей, два тела находились на кровати, а одно – на полу, на них при поверхностном осмотре не найдены следы насильственной смерти.