Коп на Луганщине выкинул жену с четвертого этажа: опубликованы фото

Коп в Северодонецке выкинул жену с четвертого этажа/ Instagram

В ночь с 8 на 9 июня 2020 года в Северодонецке (Луганская область) полицейский Алексей Конев избил и выбросил жену с балкона на четвертом этаже многоэтажного дома.

Такое сообщение опубликовала пользовательница Дарья Петрик в соцсети Instagram.

"С 8-9 июня в городе Северодонецке на улице Менделеева в 2 часа ночи произошло покушение на убийство! Муж выбросил свою жену с четвёртого этажа из балкона! Девочке 27 лет, ее зовут Дарья Конева(Нестеренко). В этот вечер ее муж был в нетрезвом состоянии, спровоцировав ссору, он начал ее швырять по квартире, давать пощёчины, выкручивая руки […]. Она выбежала на балкон, начала звать на помощь и просила людей вызвать полицию", ‒ говорится в сообщении.

Сразу после этого полицейский начал угрожать супруге выбросом с балкона. И немедленно воплотил свою угрозу

"Он побежал за ней и приказывал заткнуться ‒ иначе пригрозил выбросить ее из окна. Соседи это все слышали, свидетели этому есть! В итоге он схватил ее на руки и вытолкнул с балкона с четвёртого этажа! Этого " героя" зовут Алексей Александрович Конев, он сержант главного управления полиции в Северодонецке, а также его отчим, Гусак Руслан Валентинович, является подполковником полиции в отставке, в данный момент работает там же штабистом, также в Северодонецке", ‒ говорится в тексте сообщения.

Напомним, ранее Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения для семерых участников из "банды полицейских" из Павлограда (Днепропетровская область). Копов подозревают в торговле наркотиками и нескольких других преступлениях.