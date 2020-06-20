Станицу Луганскую оглушил мощный взрыв: есть жертвы

В Станице Луганской в жилом доме 20 июня прогремел мощный взрыв, жертвами которого стали два человека.

Как сообщила в Facebook спикер полиции Татьяна Погукай, взрыв произошел в частном доме на улице Николая Гоголя.

"На месте происшествия было установлено, что по данному адресу произошел взрыв, в результате которого от полученных травм погибли владельцы дома - мужчина 1962 г.р. и женщина 1968 г.р. Предварительно установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с женой, привел в действие неизвестное взрывное устройство (вероятно граната Ф-1)", - сказано в сообщении.

Следствию предстоит выяснить, откуда в жилом доме оказалась боевая граната. Обстановка дома указывает на то, что семья была благополучной. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. По факту гибели людей открыто уголовное производство.