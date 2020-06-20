Люди пересели на лодки: Львов затопило после сильного ливня

Лодки во Львове после ливня / Фото: скриншот из видео

Во Львове 20 июня произошел обширный ливень, после которого многие улицы города оказались затопленными.

Как сообщает Твоє місто, некоторые местные жители, привыкшие к традиционным капризам погоды в городе, вынесли на улицы лодки с веслами.

Особенно сильно затопило улицы в микрорайоне Сихов. Однако львовяне, как только закончился дождь, пересели на водный транспорт и отправились кататься.

Примечательно, что рафтинг на залитых улицах после ливня приобрел массовый характер, и в Сети начали появляться фото и видео интересного явления.

Очевидцы рассказывают, что, несмотря на забавные развлечения, ливень в городе был сильный. Дождь сопровождался молнией и раскатами грома, на некоторых улицах стихия повалила деревья.

Вечером, после ливня, улицы Львова из-за подтоплений сковали пробки.

/ Фото: Varta1

Напомним, сильный дождь в Москве 20 июня 2020 года доставил немало неприятностей местным жителям.

Как ранее сообщалось, 12 июня Днепр за 15 минут залило мощным ливнем. Непогода повалила деревья и оборвала провода.

А 30 мая Киев затопило после мощного ливня. Под удар стихии попали и жилые дома: затапливало подвалы и первые этажи. Авто просто плыли по воде.