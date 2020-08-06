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Спасли ветераны: во Львове волонтер устроила акт самосожжения

6 августа 2020, 22:07

Женщина утверждает, что ее родные подвергаются давлению со стороны правоохранителей.

Волонтер облилась бензином и угрожала себя поджечь / Фото: Varta1

Во Львове глава всеукраинской общественной организации Объединение добровольцев Елена Живко облила себя бензином и попыталась осуществить акт самосожжения, но ее спасли друзья.

Как информирует Varta1, активистка намеревалась привлечь внимание к "давлению" на ее семью со стороны полиции.

Инцидент произошел 6 августа на улице Городоцкой, 124. Живко облила себя бензином и попыталась поджечь, однако ей не позволили совершить задуманное. Изначально женщина вместе с ветеранами АТО возле здания Галицкого районного суда требовала честности и внимания главы МВД Арсена Авакова, поскольку, по ее словам, глава полиции Львовщины Василий Виконский оказывает давление на ее родных.

Читайте также"Бей еще": во Львове малолетние хулиганы жестоко избили ровесникаВолонтер утверждает, что ее брата задержали, когда он вез тяжелобольного отца в Киев на операцию. Теперь мужчине грозит тюремный срок. Живко настаивает, что данное уголовное дело является сфальсифицированным.

"Такого давления не было даже во времена Януковича. Беспорядок не пройдет! Моя семья должна отвечать за свои поступки", — отметила она.

Именно в этот день брата Живко допрашивали в суде, поэтому она хотела привлечь внимание в ситуации весьма необычным способом.

Как ранее сообщалось, неизвестный злоумышленник сообщил о минировании зданий трех городских судов во Львове. Сотрудники правоохранительных органов в срочном порядке эвакуировали более 200 работников.

Напомним, террорист Сухроб Каримов захватил в БЦ Леонардо офис Универсал банка. Злоумышленник заявил, что у него в сумке бомба, которой на самом деле не было. Его удалось нейтрализовать сотрудникам спецслужб.

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