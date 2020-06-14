Под Одессой умерла участница марафона, исчезнувшая во время соревнований

Екатерина Катющева умерла от инсульта/ Фото: Facebook/Денис Соколов

В Одесской области врачи не смогли спасти участницу марафона Odessa Ultra-Trial Kuyalnik Екатерину Катющеву, которая накануне внезапно пропала во время соревнований и не выходила на связь.

"Катя ушла из жизни. Инсульт. Врачи областной больницы сделали все, что могли. Вы сами понимаете, что такое восемь часов без сознания в пустыне при температуре под 40 градусов", — написал на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы Одесской областной государственной администрации Денис Соколов.

Спортсменка исчезла 13 июня в разгар марафона. После нескольких часов поисков девушку нашли без сознания у водоема и экстренно госпитализировали. Медики констатировали, что участница соревнований упала в обморок вследствие теплового удара, а затем ночью получила переохлаждение. Катющева была членом сборной команды Украины по суточному бегу.

Напомним, в Таиланде нашли тело уроженки Тернопольской области 32-летней Ольги Фроловой. О пропаже женщины заявил ее муж 25 мая, мужчина до сих пор не может прийти в себя и поверить в случившееся.

Позже стало известно, то украинская журналистка Ольга Фролова, тело которой нашли на острове Самуи в Таиланде, совершила суицид.