СБУ задержало украинского моряка за шпионаж в пользу России / УНИАН

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) выявили в рядах Военно-морских сил Украины человека, который собирал информацию в пользу российских спецслужб.

Об этом во вторник, 16 июня, сообщает пресс-центр украинской спецслужбы.

По словам сотрудников СБУ, мужчина в звании капитана 2 ранга собирал секретную информацию и после ее передачи российским кураторам планировал скрыться в аннексированном РФ Крыму.

"Сотрудники СБУ установили, что командир боевого корабля без разрешения своего командования выехал на временно оккупированную территорию АР Крым. Там он начал сотрудничество со спецслужбами РФ и получил российское гражданство", ‒ говорится в сообщении.

Далее, офицер возвратился в место дислокации своего экипажа и принялся собирать информацию с ограниченным доступом для передачи российским кураторам. После этого, он планировал уволиться из рядов Вооруженных сил Украины и намеревался скрыться в аннексированный полуостров Крым.

"По данному факту начато уголовное производство. У фигуранта изъяты носители информации с ограниченным доступом, которые он собирался передать иностранной стороне. Сейчас военнослужащий отстранен от занимаемой должности и отменен его допуск к государственной тайне", ‒ подытожили в СБУ.

Изъятая во время обыска техника / СБУ

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) опубликовали фильм об уничтожении на Донбассе российской диверсионно-разведывательной группы.