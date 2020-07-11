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"Вторжение" самолета РФ в пространство Украины: появился официальный ответ

Опубликована схема полета российского самолета.

11 июля 2020, 19:33
Аляска, самолет
Опубликован скрин схемы полета российского самолета

В государственном предприятии по обслуживанию воздушного пространства Украэрорух прокомментировали информацию о якобы пересечении российским самолетом воздушной границы Украины.

Как говорится в сообщении Украэроруха в Facebook, распространенная информация не соответствует действительности.

В сообщении опровергается информация о заходе пассажирского самолета из РФ в воздушное пространство Украины над Луганской и Харьковской областями.

"По данным систем Украэроруха, пассажирский самолет рейса SVR346 10 июля этого года не пересекал воздушное пространство на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, Украэрорух также опубликовал скрин схемы полета российского самолета, на которой видно, что борт из РФ не пересекал воздушное пространство Украины.

/ @UkSATSE.official

Напомним, ранее Нидерланды подготовили иск против России в Европейский суд по правам человека по делу об уничтожении в 2014 году самолета рейса MH17 в небе над Донбассом.

"Правительство сегодня приняло решение вызвать Россию в ЕСПЧ в связи с ее ролью в сбитии MH17", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Нидерландов.

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