"Вторжение" самолета РФ в пространство Украины: появился официальный ответ

Опубликован скрин схемы полета российского самолета

В государственном предприятии по обслуживанию воздушного пространства Украэрорух прокомментировали информацию о якобы пересечении российским самолетом воздушной границы Украины.

Как говорится в сообщении Украэроруха в Facebook, распространенная информация не соответствует действительности.

В сообщении опровергается информация о заходе пассажирского самолета из РФ в воздушное пространство Украины над Луганской и Харьковской областями.

"По данным систем Украэроруха, пассажирский самолет рейса SVR346 10 июля этого года не пересекал воздушное пространство на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, Украэрорух также опубликовал скрин схемы полета российского самолета, на которой видно, что борт из РФ не пересекал воздушное пространство Украины.

/ @UkSATSE.official

Напомним, ранее Нидерланды подготовили иск против России в Европейский суд по правам человека по делу об уничтожении в 2014 году самолета рейса MH17 в небе над Донбассом.

"Правительство сегодня приняло решение вызвать Россию в ЕСПЧ в связи с ее ролью в сбитии MH17", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Нидерландов.