"Проклинаю мус*ров": на Закарпатье мужчина повесился в прямом эфире

На Закарпатье мужчина повесился в прямом эфире/ Billy Curtis via flickr

В городе Мукачево (Закарпатская область) мужчина совершил самоубийство в прямом интернет-эфире.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, уже открыто уголовное производство по статье о возможном доведении до суицида (часть 1 статьи 120 УК Украины).

Свое самоубийство мужчина транслировал с помощью функции прямого эфира в социальной сети Facebook. "Я проклинаю ‒ в особенности мус*ров Мукачевского отдела, которые жизни мне не дают", ‒ рассказал он перед суицидом путем повешения.

"Так ‒ мужчина на видео, жалуется на действия полицейских и в дальнейшем заканчивает жизнь самоубийством. Мотивы и обстоятельства, которые побудили потерпевшего к такому поступку, будут устанавливаться в рамках уголовного дела", ‒ заявили в Закарпатской прокуратуры.

Позднее в областной Нацполиции рассказали, что сообщение о смерти местного жителя 1992 года рождения поступило накануне в 19:00.

Напомним, ранее в Белграде совершил самоубийство 38-летний бывший футболист Милян Мрдакович, который в определенный период карьеры играл за харьковский легендарный футбольный клуб Металлист. Мужчина застрелился в арендованной квартире в центре столицы Сербии.