УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Проклинаю мус*ров": на Закарпатье мужчина повесился в прямом эфире

2 июня 2020, 12:05

Жуткий инцидент произошел на глазах у многих пользователей соцсети Facebook.

Петля, повешение
На Закарпатье мужчина повесился в прямом эфире/ Billy Curtis via flickr

В городе Мукачево (Закарпатская область) мужчина совершил самоубийство в прямом интернет-эфире.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, уже открыто уголовное производство по статье о возможном доведении до суицида (часть 1 статьи 120 УК Украины).

Свое самоубийство мужчина транслировал с помощью функции прямого эфира в социальной сети Facebook. "Я проклинаю ‒ в особенности мус*ров Мукачевского отдела, которые жизни мне не дают", ‒ рассказал он перед суицидом путем повешения.

"Так ‒ мужчина на видео, жалуется на действия полицейских и в дальнейшем заканчивает жизнь самоубийством. Мотивы и обстоятельства, которые побудили потерпевшего к такому поступку, будут устанавливаться в рамках уголовного дела", ‒ заявили в Закарпатской прокуратуры.

Позднее в областной Нацполиции рассказали, что сообщение о смерти местного жителя 1992 года рождения поступило накануне в 19:00.

Напомним, ранее в Белграде совершил самоубийство 38-летний бывший футболист Милян Мрдакович, который в определенный период карьеры играл за харьковский легендарный футбольный клуб Металлист. Мужчина застрелился в арендованной квартире в центре столицы Сербии.

новости Украины самоубийство соцсети прямой эфир Наполиция
Сейчас вы просматриваете новость «"Проклинаю мус*ров": на Закарпатье мужчина повесился в прямом эфире». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:05
В Одессе на Седьмом километре произошли разборки со стрельбой
12:05
"Проклинаю мус*ров": на Закарпатье мужчина повесился в прямом эфире
11:45
Больше, чем Эмпайр-стейт-билдинг: к Земле мчится гигантский астероид - NASA Видео
11:38
Саша Спилберг на Дом-2 - когда смотреть и сколько будет выпусков
11:38
В Минздраве обнаружили COVID-19: Степанов рассказал подробности
11:35
В Кабмине украинцам объяснили, как вернуть снятую субсидию Видео
11:33
Когда Украина возобновит водоснабжение Крыма: в Кабмине назвали условия Видео
11:22
Превратить Крым в военную базу: у Зеленского рассказали о планах России
11:10
Настя Каменских устраивает онлайн-девичник - когда смотреть
11:06
Америка доживает свои последние дни в качестве сверхдержавы мнение
11:05
"Кот в мешке": в Слуге народа рассказали, кто пойдет на праймериз в мэры Киева
10:46
В Сент-Луисе протестующие открыли огонь по полицейским – видео
10:31
Ситуация с коронавирусом в Украине изменится в июле - ученые Видео
10:13
Трамп загнал Путина в позорный угол мнение
10:06
США в огне - угроза Трампа, мародерство в Нью-Йорке и причина смерти Флойда Фото Видео
09:47
Изнасилование в Кагарлыке: в Раде рассказали о новых фигурантах уголовного дела
09:36
Астролог посоветовал, как в июне не стать жертвой "кидалова"
09:31
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 2 июня
09:23
COVID-19 теряет силу: итальянские врачи заявили об исчезновении коронавируса Видео
09:01
Коронавирус в Украине 2 июня: число новых зараженных пошло на спад
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять