"Накосячили по синьке": в Запорожье наказали гопников, сорвавших флаг Украины

Девушка вылила себе на голову зеленку.
В Запорожье девушка Полина, которая в компании пьяных подростков сорвала флаг Украины с флагштока, извинилась за свой поступок.
В Сети появилось видео, на котором она просит прощения за свой необдуманный поступок, а также утверждает, что любит Украину.
Полина в конце ролика выливает себе на голову зеленку, при этом жидкость растекается по ее волосам и по лицу. За кадром слышны одобрительные комментарии людей, записавших видео.
"Молодые люди в бегах. Найти их пока невозможно, но этот момент не за горами", – сказано в комментарии под видео с извинениями.
Отметим, что в соцсетях также были опубликованы извинения подростков за дикий поступок.
"Это был глупый и ужасный поступок. Накосячили по синьке. Мы купим новый флаг и повесим его на место", - утверждают подростки.
Напомним, ранее в Сети опубликовали видео, на котором в Запорожье пьяные подростки срывают государственный флаг Украины.