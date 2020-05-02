"Накосячили по синьке": в Запорожье наказали гопников, сорвавших флаг Украины

Девушка вылила себе на голову зеленку / Скриншот

В Запорожье девушка Полина, которая в компании пьяных подростков сорвала флаг Украины с флагштока, извинилась за свой поступок.

В Сети появилось видео, на котором она просит прощения за свой необдуманный поступок, а также утверждает, что любит Украину.

Полина в конце ролика выливает себе на голову зеленку, при этом жидкость растекается по ее волосам и по лицу. За кадром слышны одобрительные комментарии людей, записавших видео.

"Молодые люди в бегах. Найти их пока невозможно, но этот момент не за горами", – сказано в комментарии под видео с извинениями.

Отметим, что в соцсетях также были опубликованы извинения подростков за дикий поступок.

"Это был глупый и ужасный поступок. Накосячили по синьке. Мы купим новый флаг и повесим его на место", - утверждают подростки.

Напомним, ранее в Сети опубликовали видео, на котором в Запорожье пьяные подростки срывают государственный флаг Украины.