УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Новые правила въезда в Украину: для людей из каких стран обязателен тест на COVID-19

5 июля 2021, 13:28
Прослушать новость
Остановить

Как сообщают в Кабмине, досрочно завершить самоизоляцию все приезжающие из четырех стран могут лишь после получения отрицательного результата ПЦР-теста.

Аэропорт
Аэропорт Борисполь / УНИАН

По причине распространения нового штамма Дельта коронавируса COVID-19 Кабинет министров вводит новые правила въезда в Украину. Об этом написал в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Чиновник сообщил, что со 2 июля всем украинцам, которые возвращаются из Португалии, России, Великобритании и Индии, нужно сдать экспресс-тест на коронавирус либо установить приложение Дий вдома − для прохождения двухнедельной самоизоляции.

Досрочно завершить самоизоляцию можно лишь после получения отрицательного результата ПЦР-теста. Всем иностранцам, которые приезжают из указанных стран, необходимо обязательно сдать экспресс-тест на COVID-19.

11 мая Всемирная организация здравоохранения классифицировала вариант коронавируса B. 1.617 (Дельта), который был обнаружен в Индии, как "тревожный". Медики говорят, что хватает доказательств − данный штамм является гораздо более заразным и, вероятно, нечувствительным к антителам.

Штамм Дельта вызывает у людей более тяжелые симптомы, чем другие штаммы – прежде всего боль в животе, тошноту, рвоту, потерю аппетита, потерю слуха и боли в суставах.

Реклама

Читайте такжеНовые правила въезда в Украину: обязательный ПЦР-тест и самоизоляцию отменили

Напомним, ранее, 16 июня, Кабмин в связи с переходом Украины в зеленую зону карантина принял решение отменить требование о наличии ПЦР-теста для украинских граждан и иностранцев с видом на жительство при въезде в страну. Также утверждалось, что не нужно устанавливать приложение Дій вдома после возвращения из-за границы.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий 22 июня заявил, что Украине следовало бы вернуть требование по ПЦР-тестам для лиц, которые возвращаются из-за границы в связи с угрозой нового штамма коронавируса Дельта. Что и было вскорости утверждено Кабмином.

COVID-19 штаммы коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Новые правила въезда в Украину: для людей из каких стран обязателен тест на COVID-19». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В ближайшие месяцы Крым заставит о себе говорить во всем мире – астрологВ ближайшие месяцы Крым заставит о себе говорить во всем мире – астролог Без слёз не взглянешь: в Украине фермеры массово уничтожают урожай черешниБез слёз не взглянешь: в Украине фермеры массово уничтожают урожай черешни Переломный момент жизни: что сулит Раку гороскоп на июль 2021Переломный момент жизни: что сулит Раку гороскоп на июль 2021 Названы 4 вещи, которые высасывают из нас энергию каждый деньНазваны 4 вещи, которые высасывают из нас энергию каждый день Гороскоп для Скорпиона на июль 2021: когда ловить удачу за хвост и чего нужно избегатьГороскоп для Скорпиона на июль 2021: когда ловить удачу за хвост и чего нужно избегать

Последние новости

13:33

"Будешь трупом": житель Днепра избил жену с младенцем на руках и прокусил ногу копу

13:28

Новые правила въезда в Украину: для людей из каких стран обязателен тест на COVID-19 Видео

13:27

Бесплатные 2 га земли: есть ли шансы получить свой кусок Видео

13:26

Венгрия начала вакцинировать от COVID украинцев в приграничных районах Видео

13:23

В Украине новая вакцина от COVID-19 – Janssen: для получения иммунитета достаточно одного укола Видео

Реклама
13:03

Гороскоп для Девы на июль-2021: в чем будет везти и чего остерегаться в этом месяце Видео

12:46

Экстрим ради лайков: в Киеве парень прокатился на самокате на вершине моста Видео

12:44

Магнитная буря в июле: простые способы облегчения симптомов Видео

12:42

Календарь стрижек и процедур красоты на июль-2021: когда нужно стричься и окрашивать волосы Видео

12:31

На Житомирщине подросток всадил пулю из ружья в 11-летнего друга Видео

12:27

Провал "блокады" Лукашенко: в МИД Украины заявили о лжи и объяснили ситуацию на границе с Беларусью Видео

12:26

7 признаков того, что вы - необыкновенная женщина Видео

12:23

Ливень в Одессе: затоплены улицы и заблокирована работа транспорта Видео

12:20

HBO отменила создание продолжения сериала Страна Лавкрафта

11:47

Военная операция России против Украины: у Зеленского объявили о готовности отбить атаку Москвы Видео

11:46

"Ловушка для Украины с Европой": Зеленский обрушился с критикой на Северный поток-2 Видео

11:41

Красиво и страшно одновременно: в Запорожской области засняли воздушное цунами Видео

11:28

В Украине рынок земли "заглох": что пошло не так Видео

11:21

В России умер знаменитый актер Владимир Меньшов, который финансировал "ДНР" и "ЛНР"

11:16

"Я - король самолета": в Польше пилот Ryanair не пустил украинцев на борт

Реклама
11:08

Оля Цибульская показала грудь в смелом декольте женственного платья

11:01

Легендарный российский спортивный комментатор попал в черный список украинского Минкульта Видео

10:57

COVID-сертификат и поездки в ЕС: названы страны, с которыми Киев ведет переговоры Видео

10:40

В Бердянске нет света и воды: курортный город затопило Фото

10:07

Jerry Heil назвала расценки на свои песни для украинских звезд Видео

10:05

"Спонсор сепарат": в Киеве разрисовали вход в магазин PUMA из-за сотрудничества с Иваном Дорном Видео

10:03

"Ограбление столетия" в Тернополе: вор не обнаружил денег в кассе, поэтому спер пельмени Видео

09:57

Ударил по лицу и швырнул на асфальт: в Киеве таксист напал на пассажирку Видео

09:49

Крисс Пратт признался, что вытворял под препаратами

09:48

Пять способов избежать заражения микробами в ресторане Видео

09:35

На Одесчине неизвестный в кровь избил лопатой 80-летнюю мать чиновника МВФ Видео

09:25

В моде белая женская рубашка: с чем носить этот важный элемент гардероба летом Фото Видео

09:04

В Харькове огромный клен рухнул на жилой дом Видео

08:47

Перезапуск "Минска" и удар по России: Арестович сделал заявление о встрече Зеленского и Путина

08:40

Гороскоп для Стрельца на июль 2021: период застоя и преобразования в финансовой сфере Видео

08:25

Сердечный приступ: эти три основных продукта питания могут привести к сердечным заболеваниям Видео

08:21

Коронавирус в Украине 5 июля: за сутки поставили 244 новых диагноза Видео

07:59

В Pfizer отреагировали на смерть украинца после прививки от COVID-19 препаратом компании Видео

07:45

Параноик с топором намного опасней параноика без топора мнение

07:30

С фейерверком и музыкой: во Львове блогерша отпраздновала свое 18-летие на мемориале Небесной сотни Видео

Реклама
07:10

Новая военная операция России: эксперт раскрыл сценарий Путина по Украине Видео

06:56

Ливни, град и шквалы: синоптик рассказал, чего сегодня ждать от погоды в Украине Видео

06:31

В Черном море возник торнадо: стихия напугала людей Видео

06:30

Не мир, а война: Россия готовится атаковать Украину мнение

06:02

Будет взрываться и гореть: астролог предупредил об опасностях июля для Украины Видео

05:28

Флаг Украины над Госдумой и гривна в Москве: журналист объяснил, почему Путин обиделся на Зеленского Видео

05:02

Врачи рассказали, какое молоко более полезное для здоровья Видео

03:50

Потоки плесени и подача по часам: эксперт рассказал о водной катастрофе в Крыму Видео

03:02

Избегайте их любой ценой: найдены ворующие пароли приложения на Android Фото

02:14

Гороскоп на завтра 6 июля 2021 всех знаков Зодиака: катастрофы и кардинальные перемены Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять