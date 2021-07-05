Новые правила въезда в Украину: для людей из каких стран обязателен тест на COVID-19

Аэропорт Борисполь / УНИАН

По причине распространения нового штамма Дельта коронавируса COVID-19 Кабинет министров вводит новые правила въезда в Украину. Об этом написал в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Чиновник сообщил, что со 2 июля всем украинцам, которые возвращаются из Португалии, России, Великобритании и Индии, нужно сдать экспресс-тест на коронавирус либо установить приложение Дий вдома − для прохождения двухнедельной самоизоляции.

Досрочно завершить самоизоляцию можно лишь после получения отрицательного результата ПЦР-теста. Всем иностранцам, которые приезжают из указанных стран, необходимо обязательно сдать экспресс-тест на COVID-19.

11 мая Всемирная организация здравоохранения классифицировала вариант коронавируса B. 1.617 (Дельта), который был обнаружен в Индии, как "тревожный". Медики говорят, что хватает доказательств − данный штамм является гораздо более заразным и, вероятно, нечувствительным к антителам.

Штамм Дельта вызывает у людей более тяжелые симптомы, чем другие штаммы – прежде всего боль в животе, тошноту, рвоту, потерю аппетита, потерю слуха и боли в суставах.

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Напомним, ранее, 16 июня, Кабмин в связи с переходом Украины в зеленую зону карантина принял решение отменить требование о наличии ПЦР-теста для украинских граждан и иностранцев с видом на жительство при въезде в страну. Также утверждалось, что не нужно устанавливать приложение Дій вдома после возвращения из-за границы.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий 22 июня заявил, что Украине следовало бы вернуть требование по ПЦР-тестам для лиц, которые возвращаются из-за границы в связи с угрозой нового штамма коронавируса Дельта. Что и было вскорости утверждено Кабмином.