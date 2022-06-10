Новый бросок на Киев: в Минобороны спрогнозировали сроки повторного штурма РФ

РФ может снова попытаться штурмовать Киев / Reuters

Российские оккупанты не отказались от стратегического плана уничтожить государственность Украины, поэтому повторную попытку наступления на Киев отвергать нельзя.

Об этом заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник в эфире общенационального телемарафона.

Он обратил внимание на то, что в ближайшей перспективе не наблюдается возможности нового наступления РФ на Киев, однако рано или поздно Россия может повторить наступление на столицу Украины.

Конечно, для этого надо провести мощный подготовительный этап, надо создать наступательные группировки. Сейчас мы такого не видим. Но надо понимать, что восток Украины, юг Украины – это лишь тактические кратковременные планы РФ. Стратегическая цель России – это полное уничтожение Украины. Мы должны привыкнуть к этой мысли и жить с этим, укрепляться и готовиться к обороне. Пока мы имеем такого соседа, жить спокойно, к сожалению, они нам не дадут", - отметил Мотузяник.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на Бахмутском направлении российские оккупанты продолжают совершать обстрелы с применением ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня,

враг проводил наступательные штурмовые действия, понес потери и был вынужден отвести свои подразделения на восстановление.

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