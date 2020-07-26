Засекли на горячем: Кличко поведал, как боролся с граффитчиками

Кличко боролся с граффитчиками / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко во время прогулки по Киеву встретил двух парней, которые рисовали граффити.

"Поздно вечером вчера прогуливался по центру Киева. Посмотрел, как красиво обновили улицу Ивана Франко, вышел на Ярославов вал, Золотоворотскую, которую тоже недавно отремонтировали. Осмотрел прилегающие улицы, где планируем работы. И тут на улице Стрелецкой наткнулся на двух парней, которые выписывали граффити на стене одного из домов", — рассказал Кличко.

По его словам, после того как он вызвал полицию и "проводил воспитательную беседу", один из них убежал. Другого же передали полиции.

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В Украине создание граффити считается административным нарушением.

Как писал Главред, мэр столицы достроил свой дом за Киевом, в Вышгородском районе - там появились дебаркадер, пляж и вертолетная площадка. Резиденция находится в селе Лютежской гостиницы Вышгорода. Об этом сообщает Страна . Дом Кличко находится на закрытой и охраняемой территории. С одной стороны густой сосновый лес, а с другой – Киевское водохранилище.