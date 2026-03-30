Начало белой полосы: Бритни Спирс показалась в компании сыновей

Спирс расцветает, когда рядом ее дети.

Бритни Спирс дети - как выглядят сыновья Бритни Спирс и Кевина Федерлайна

Бритни Спирс налаживает отношения с сыновьями

Певица опубликовала свежее фото с ними

У американской певицы Бритни Спирс непростые отношения с сыновьями - в 2007 году, кода Шону было два года, а Джейдену всего один, опека над ними в полной мере была передана их отцу. Год спустя звезда и сама попала под опеку, которая длилась более десяти лет.

Шон и Джейден редко видели маму (вопреки ее желанию проводить с ними как можно больше времени) и болезненно воспринимали скандалы с ее участием. Контакт стал налаживаться лишь в последние годы.

Сейчас 20-летний Шон и 19-летний Джейден заново знакомятся со своей мамой - некогда поп-певицей, а сейчас просто женщиной, которая пытается жить свою лучшую жизнь и бороться с внутренними демонами. Похоже, лишь во взрослом возрасте парни стали по-настоящему принимать ее со всеми недостатками и достоинствами, за что Спирс очень благодарна им.

Недавно артистка опубликовала фото с сыновьями - Шон и Джейден выросли настоящими красавчиками, статными и высокими на фоне миниатюрной мамы. Бритни Спирс в компании своих детей буквально светится от счастья.

О персоне: Бритни Спирс Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

