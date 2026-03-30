Что нельзя резать в праздник 31 марта: приметы и запреты

Что можно делать 31 марта. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от неприятностей.

https://glavred.info/primety/chto-nelzya-rezat-v-prazdnik-31-marta-primety-i-zaprety-10752893.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 31 марта / фото: pomisna.info

31 марта церковь почитает память преподобного Ипатия. Как сообщает Главред, он родился в те времена, когда христиане подвергались давлению. С ранних лет Ипатий молился и изучал Священное Писание. Впоследствии он стал епископом.

Ипатий был ревностным проповедником. Он наставлял священников и заботился об образовании при монастырях. Он восстановил ряд храмов, основал монастыри, организовал учение для переписывания книг.

видео дня

В этот день нужно помолиться. У святых просили благополучия и успеха.

В этот день нужно убрать в доме. Это избавит жилье от застойной энергии.

В этот день нужно выйти в поле и произнести добрые слова. Предки верили, что это принесет хороший урожай.

В этот день нужно умыться отваром листьев мать-и-мачехи. Предки верили, что это сохранит молодость.

Что нельзя делать 31 марта

1. Нельзя 31 марта ругаться. Иначе ссоры будут затяжными.

2. Нельзя 31 марта разжигать огонь. Это может привести к беде.

3. Нельзя 31 марта занимать деньги или вещи. Считается, что так можно потерять свою удачу и благополучие.

4. Нельзя 31 марта стричь волосы или ногти. Иначе можно потерять удачу.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред