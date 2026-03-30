Вербная неделя 2026: что категорически нельзя делать перед Пасхой

Вербное воскресенье имеет особое духовное значение и связан с подготовкой к одному из главных христианских праздников. Ей предшествует Вербная неделя.
Что такое Вербная неделя
Вербная неделя — это последняя неделя перед Пасхой, которая завершает Великий пост и предшествует Страстной неделе.
Главным днем считается Вербное воскресенье, когда в храмах освящают веточки вербы.
Что можно делать в Вербную неделю
В этот период верующим рекомендуется уделить внимание духовной жизни и подготовке к Пасхе.
Разрешается:
- посещать церковь и участвовать в богослужениях
- освящать вербу и хранить ее дома
- помогать близким и заниматься благотворительностью
- наводить порядок в доме и готовиться к празднику
Также важно сохранять спокойствие и избегать негативных эмоций.
Что нельзя делать в Вербную неделю
Существует ряд ограничений, которые связаны с продолжением Великого поста.
- ссориться и конфликтовать
- устраивать шумные праздники и развлечения
- переедать и нарушать пост
- заниматься тяжелой физической работой (по возможности)
Считается, что этот период нужно провести в тишине и духовном очищении.
Этот период — время спокойствия, подготовки к Пасхе и духовного очищения. Соблюдение традиций помогает сохранить смысл праздника и внутреннюю гармонию.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред