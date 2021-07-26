Облил преподавателя фекалиями: на Буковине к скандальному отцу студента нагрянули силовики

У Дмитрия Корнея прошли обыски / promin.cv.ua

В Черновцах прошли обыски у 45-летнего мужчины, который якобы препятствовал работе правоохранителей.

В результате конфликта на место происшествия был вызван отряд роты особого назначения, говорится на сайте ГУ НП Черновицкой области.

По словам правоохранителей, у них было решение суда для проведения следственных действий, однако подозреваемый вел себя агрессивно и препятствовал их работе.

В ходе обысков у мужчины обнаружили пистолет без разрешения, а также другие доказательства причастности к противоправной деятельности. Решается вопрос об открытии уголовного производства по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывными веществами) УК.

Как уточняют местные СМИ, речь идет о мужчине, который недавно облил преподавателя фекалиями. Это якобы ветеран АТО Дмитрий Корней, который был ранен на фронте и имеет инвалидность.

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/ promin.cv.ua

По данным Promin.cv.ua, у преподавателя есть родственники в правоохранительных органах, чем и вызвана "такая активность".

/ promin.cv.ua

Жена подозреваемого заявила, что во время обысков ее мужу стало плохо и ему вызвали скорую помощь. Также она называет все происходящее "подставой полиции".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Черновицкой области отец выпускника одного из учебных заведений облил фекалиями преподавательницу, которую обвинил в вымогательстве взятки.

Инцидент произошел после празднования по случаю вручения дипломов.