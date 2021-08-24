Обмен пленными и встреча в нормандском формате: ТКГ соберется на срочное заседание

Переговоры по Донбассу / thepage.ua

Трехсторонняя контактная группа возобновляет свои заседания после каникул. 25 августа состоятся переговоры рабочих подгрупп, а в четверг состоится общее заседание сторон.

Как сообщает украинская делегация в ТКГ, сторона планирует обсудить ряд важных вопросов.

На заседании будут говорить про:

имплементацию минских соглашений и итогов саммита "нормандской четверки";

обеспечение безопасности в зоне ООС с соблюдением режима прекращения огня, обновление плана разминирования;

политические аспекты в связи с имплементацией минских соглашений;

возобновление работы КПВВ и открытие новых пунктов пропуска в Золотом и Счастье;

обмен пленными и полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированных территориях,экономические аспекты восстановления социально-экономических связей через линию соприкосновения.

Читайте такжеУкраина готова к нормандской встрече: Кулеба обратился к РФ

Реклама

Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина, Франция и Германия выступают за проведение нового саммита при участии лидеров нормандского формата. Москва уже получила план по реализации Минских соглашений, который следует обсудить. Однако Кремль затягивает дальнейшее продолжение переговоров.

Глава государства Владимир Зеленский также рассказал, что в ходе своего визита в Вашингтон он намерен попросить президента США Джо Байдена принять участие в переговорах по Донбассу. Идею можно запустить на базе нормандского формата, если остальные участники поддержат такую инициативу.

Дипломат Госдепа Джордж Кент заявил, что в ситуации на востоке Украины непосредственным агрессором является именно Российская Федерация, поэтому закончить войну на Донбассе – обязанность России.