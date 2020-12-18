Обнародовал версию боевиков: Арестович влип в новый скандал и признался в дезинформации

Алексей Арестович / Facenews

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович ошибочно опубликовал российскую версию относительно смерти военнослужащего одной из механизированных бригад.

Об этом он рассказал в сообщении в Facebook украинской делегации в ТКГ.

"Прошу прощения за дезинформацию общества. Вчера на странице Делегации было обнародовано сообщение о возвращении украинской стороне тела одного из наших военнослужащих, который по неизвестным пока обстоятельствам оказался на временно неподконтрольной правительству Украины территории и погиб там", - написал Арестович.

Он процитировал текст вышеотмеченного сообщения, в котором речь идет о том, что украинский воин якобы погиб от алкогольной или наркотической интоксикации.

"Данное сообщение стало технической ошибкой, ответственность за которую несу я лично. Перепутал версию представителей российской стороны, которую обсуждали во внутренней переписке, и сообщения для СМИ и фактически обнародовал версию оккупантов", - подчеркивает Арестович.

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Ранее в Сети потроллили спикера украинской делегации в ТКГ Арестовича, который заявил о том, что имеет 33 боевых выхода в зоне ООС, а также награжден семью наградами.

Напомним, в конце октября Алексей Арестович был назначен советником по информационным вопросам делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса. Одновременно он будет выполнять обязанности спикера.